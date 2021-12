Al Grande Fratello VIP posticipato un ingresso per Covid, si anticipano nuovi concorrenti? Arriva Laura Freddi

Si sta preparando una bella lista di nuovi ingressi al Grande Fratello VIP per creare nuove dinamiche fino all’ultima puntata del reality che finisce il 14 marzo. Kabir Bedi è un concorrente ufficializzato dalla produzione con tanto di collegamento da remoto, il suo ingresso è previsto per la puntata di lunedì 3 gennaio.

Il Covid blocca un nuovo concorrente: arriva Laura Freddi

L’altro nuovo concorrente che entra al GF VIP secondo le anticipazioni sarebbe dovuta essere Delia Duran, la moglie di Alex Belli. A smorzare gli entusiasmi e le polemiche di favorevoli e contrari, una notizia a passo con i tempi: Delia Duran ha il Covid e per entrare al GF VIP come concorrente deve prima negativizzarsi. L’indiscrezione è dell’esperta di gossip Deianira Marzano.

Nel frattempo Dagospia lancia una vera e propria bomba: Laura Freddi sostituisce Sonia Bruganelli come opinionista per una sera nella puntata del 3 gennaio del GF VIP. La moglie di Paolo Bonolis è in viaggio per le vacanze di Capodanno, ricordiamo che Laura Freddi è la storica ex fidanzata del conduttore televisivo.

LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis quante donne ha avuto: dalla ex Laura Freddi alla moglie Sonia

Il Grande Fratello VIP cala l’asso per sostituire la moglie di Alex Belli? Stando alle anticipazioni che filtrano da Cinecittà sulla Casa più spiata d’Italia non c’è fretta, si può aspettare che a Delia Duran passi il Covid e attendere che entri al GF VIP come nuova concorrente. Se si tratta dunque di un ingresso posticipato non è detto che gli autori possano calare già qualche asso per la puntata di lunedì 3 gennaio ed anticipare ingressi già previsti, quarantena permettendo, o semplicemente annunciarli.

Restano in pole per un posto da nuovi concorrenti del grande fratello: Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne, e soprattutto di Soleil Sorge ed Adelaide de Martino, sorella del conduttore e già ballerino di Amici Stefano.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI