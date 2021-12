Paolo Bonolis è sposato con Sonia Bruganelli. Riservato, la sua vita privata è poco nota. Scopriamo chi è l’ex moglie e quante donne ha avuto

Paolo Bonolis a 60 anni di età vanta una lunga carriera ricca di successi tv. Riservato sulla sua vita privata sono pochi i dettagli che conosciamo sul suo passato. Attualmente vive a Roma con la sua famiglia, i 3 figli avuti con la moglie Sonia Bruganelli. Sono sposati da 20 anni e si sono conosciuti sul set del programma tv “Tira e Molla”. Paolo Bonolis ha avuto diverse donne prima della Bruganelli, non solo la famosa Laura Freddi.

Chi è l’ex moglie di Paolo Bonolis

L’ex mogie di di Paolo Bonolis con cui si è sposato giovanissimo è Diane Zoeller, di lavoro fa la psicologa. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e convolati a nozze nel 1983. Con la sua prima moglie il conduttore ha avuto due figli Stefano e Martina. Vivono e lavorano negli Stati Uniti non nel mondo dello spettacolo. Con l’ex moglie si è separato nel 1988 dopo 5 anni di matrimonio. Si sono lasciati per quelle incomprensioni che sorgono quando ci si sposa troppo presto. Sia con i due figli americani sia con Diane, dopo un periodo di allontanamento, attualmente sono in buoni rapporti.

Paolo Bonolis, le ex famose

Non ci sono ex famose di Paolo Bonolis. Tra le donne che ha avuto l’unica con cui ha avuto un lungo fidanzamento è Laura Freddi. Si sono conosciuti al programma “Non è la Rai”nel 1990. Sono stati insieme per 5 anni, vivendo anche insieme, si sono lasciati perché volevano cose diverse dalla vita. Sono legati da una bella amicizia. L’attuale compagno di Laura Freddi è Leonardo D’Amico con cui ha una figlia Ginevra.

