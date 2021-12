Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, sposati da 20 anni, hanno 3 figli. Famiglia allargata per il conduttore tv più longevo: scopriamo quanto guadagna

Paolo Bonolis ha 60 anni ed è tra i più famosi conduttori e autori televisivi italiani. Nato a Roma nel 1961 dove vive attualmente con la sua famiglia, è in realtà di origini rumene come raccontato più volte alla stampa. I suoi avi infatti avevano radici in Romania e il cognome originario era “Bonoli”.

I genitori del conduttore tv sono Silvio Bonolis, autotrasportatore, e Luciana, di origini campane e segretaria per un’azienda di costruzioni. Famosa è la sua prozia, Adele Bonolis, dichiarata venerabile e in via di beatificazione. Come quantificare il patrimonio di Paolo Bonolis? Bisogna fare un salto nel passato e analizzare la sua carriera per scoprire quanto guadagna.

Paolo Bonolis patrimonio, la carriera

Sicuramente agli esordi Paolo Bonolis non guadagnava cifre blu come accade a tutti gli aspiranti professionisti in tutti i settori di lavoro. Dopo gli inizi in Rai e poi a Mediaset con Bim Bum Bam, il conduttore tv è riuscito con il tempo ad imporsi all’attenzione del pubblico. Laureato in Scienze Politiche, la sua gavetta gli ha permesso anche di essere sempre un passo avanti ai suoi colleghi come autore.

Tra i programmi più famosi e remunerativi della sua carriera ci sono il Festival di Sanremo (che ha condotto due volte), Ciao Darwin, Affari Tuoi e Avanti Un Altro. Secondo indiscrezioni per una puntata del game show di Canale 5, Paolo Bonolis guadagna 40 mila euro a puntata. Basta poco per comprendere quanto una sola stagione possa monetizzare il conduttore. A questo bisogna tenere conto anche dei compensi come autore di diversi programmi a cui ha partecipato. I suoi numerosi passaggi tra Rai e Mediaset gli hanno permesso di chiudere contratti a cifre blu.

In tanti hanno notato sui social alcuni dettagli delle spese della famiglia Bonolis. In particolare la moglie Sonia Bruganelli ha spesso pubblicato scatti che hanno scatenato le critiche di diversi followers. Gli haters hanno evidenziato quanto il patrimonio di Paolo Bonolis fosse ingente per permettere di usare un aereo privato per gli spostamenti. Critiche eccessive e fuoriluogo per la Bruganelli che si è sempre difesa per lo stile e la cultura che la contraddistinguono come si nota al Grande Fratello VIP.

