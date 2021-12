Nicolò Scalfi chi è il Campione di Caduta Libera: quanto ha vinto

Nicolò Scalfi, chi è il ragazzo che ha vinto al programma Caduta Libera e a quanto ammonta la sua vincita: scopriamo anche com’è cambiata la sua vita dopo l’ingente vittoria.

Una vittoria che gli ha decisamente cambiato la vita. Nicolò Scalfi è il ragazzo che, tempo fa, ha vinto la vertiginosa cifra di 641.000 euro a Caduta Libera, celebre game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Scopriamo dunque chi è il vincitore e com’è cambiata la sua vita con tutti quei soldi.

Chi è Nicolò Scalfi

Nicolò Scalfi nasce nel 1998 a Brescia e ad appena 20 prende parte a Caduta Libera, un’esperienza che gli cambierà la vita. Il ragazzo si afferma come campione del gioco dal 24 ottobre 2018 al 6 luglio 2019, diventando uno dei concorrenti più vincenti nella storia della televisione italiana. Di lui sappiamo che è un grande tifoso del Milan, tanto che al tempo festeggiava i suoi successi nel gioco mimando l’esultanza dell’ex attaccante rossonero Piatek.

Il ragazzo ha vinto 641.000 euro al gioco, una cifra enorme che gli ha cambiato la vita. Della sua vita privata sappiamo che è stato fidanzato con Valeria Filippetti, conosciuta proprio all’interno del gioco, e poi con Sara, presentata anche a Gerry Scotti prima di lasciare la trasmissione.

LEGGI ANCHE: Chi è Yuman cantante di Sanremo Giovani 2021

Nicolò Scalfi oggi

Chi pensa però che Nicolò Scalfi abbia svoltato nella vita, si sbaglia di grosso. Il ragazzo, in un’intervista a TV sorrisi e canzoni, ha ammesso di aver sperperato la vincita e di essere, ora, più povero di prima. Il ragazzo ha raccontato di aver usato i soldi dapprima per finanziare i propri studi e per aiutare i genitori, ma la gestione della nuova ricchezza gli è sfuggita di mano e ora Nicolò si ritrova in ristrettezze economiche.

Una storia senza lieto fine quindi, che dimostra come le vincite non cambiano sempre la vita delle persone.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI