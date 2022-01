Alessandro Basciano prima e dopo: si è rifatto FOTO

Alessandro Basciano pare si sia rifatto. Ecco com’è cambiato il concorrente del Grande Fratello Vip. Vediamo le sue trasformazioni nel tempo e il ricorso alla chirurgia.

Alessandro Basciano è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Il programma sta entrando nella sua seconda parte, che porterà fino alla finale prevista per marzo. In quella che sarà l’edizione più lunga della storia del programma ci sono tantissimi protagonisti, tra cui l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano, entrato qualche settimana fa all’interno della casa. Vediamo dunque com’è cambiato nel tempo l’uomo, con le sue trasformazioni e il sospetto del ricorso alla chirurgia.

Alessandro Basciano prima

Da qualche anno ormai Alessandro Basciano si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. Prima l’esperienza a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Quattrociocche, un’esperienza arrivata per l’uomo dopo la fine della storia con Clementina Deriu, la madre di suo figlio Nicolò. Dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi, Basciano ha anche vestito i panni del tentatore a Temptation Island. Ora, per lui è arrivata la terza avventura in un reality show col GF Vip.

Molti hanno sottolineato i cambiamenti del ragazzo rispetto alle sue prime uscite televisive e alle vecchie foto che sono circolate in rete. Cambiamenti che non sempre sembrano naturali, ma che paiono portare la firma del chirurgo.

Alessandro Basciano oggi

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, pare che il ragazzo si sia rifatto i denti e le orecchie. In molti hanno sottolineato, confrontando le foto di ora con quelle di prima, i cambiamenti in queste parti del corpo, anche se c’è da dire che comunque non si tratta di cambiamenti troppo invasivi, ma solo dei piccoli ritocchi volti a sistemare alcune imperfezioni che evidentemente ad Alessandro non piacevano.

