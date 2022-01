Gf Vip, perchè Alessandro Basciano non è stato squalificato per le distanze di sicurezza

Al Grande Fratello Vip durante il confronto con Alex Belli Alessandro Basciano si è avvicinato all’attore ma non è stato squalificato

Nell’ultima puntata del gf vip, in onda il 3 gennaio, c’è stato un duro confronto tra Alex Belli e Alessandro Basciano. Sono volate parole forti e insulti, l’ex gieffino ha detto al già tentatore di non parlare della moglie Delia Duran e di vivere l’ansia da clip senza successo, restando una brutta copia senza spessore. Di risposta l’imprenditore ha detto all’ex attore di Centovetrine che non è nessuno, non deve rompere e che deve farsi i fatti suoi.

Perché Basciano non è stato squalificato

È però all’inizio del confronto che si è scatenato il popolo del social. Alex Belli zittisce Alessandro Basciano che si avvicina quasi faccia a faccia all’ex concorrente. Alfonso Signorini intima subito ai due si allontanarsi per rispettare il regolamento anti Covid del grande fratello vip. Allora perché Basciano non è stato squalificato? Perché, oltre ad essere Alex Belli sottoposto a tampone, le distanze sono state rispettate in quanto i due non si non toccati, come invece era accaduto tra Belli e la moglie Delia.

Alessandro Basciano litiga con Sophie

Nella puntata di ieri del 3 gennaio del grande fratello vip per Alessandro Basciano ci sono stati altri momenti di tensione. Una clip esplicativa ha mostrato come diversi concorrenti tra cui Jessica Selassie e Soleil hanno definito finta la storia tra Alessandro e Sophie. La Codegoni non crede alla Sorge quando dice che se fosse stata disponibile avrebbe scelto lei, poi si definisce presa ma non innamorata. L’imprenditore invece dichiara che restando nella casa potrebbe innamorarsi di Sophie.

A gelare l’ex tronista di Uomini e Donne ci pensa una seconda clip e l’intervento dell’opinionista Laura Freddi. Nel video la Codegoni vede Alessandro che dice Gianmaria che la ragazza deve atteggiarsi di meno perché sarà pure la più bella della Casa del grande fratello ma fuori ne ha avute di più belle. Sophie ha sbottato lasciandolo da solo sul divano e dicendogli di abbassare la cresta.

