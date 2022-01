Chi è Kevin Bortuzzo: il fratello di Manuel è un prodigio

Il fratello di Manuel Bortuzzo è al GF VIP per un’emozionante sorpresa. Scopriamo chi è il giovanissimo Kevin, orgoglio della sua famiglia

Il Grande Fratello Vip regala sorprese a chi sa aspettare. Il giovane concorrente Manuel Bortuzzo, 23 anni di età, sembra essere ad un passo dall’addio al gf vip per motivi di salute, sarebbe troppo dimagrito e deve fare esercizi muscolari personalizzati. Per rincuorarlo e dargli la giusta carica il fratello Kevin.

Chi è Kevin Bortuzzo

Il fratello di Manuel Bortuzzo del Gf Vip è Kevin Bortuzzo. Un ragazzino, è infatti il fratello minore del concorrente ed ha 16 di età compiuti a novembre con tanti di auguri dalla Casa più spiata d’Italia. Come Manuel è di origini venete ma abita e studia a Roma, alla secondaria di secondo grado. I genitori del bel fratello minore di Manuel sono Franco Bortuzzo e Rossella Corona. È l’ultimo dei quattro della numerosa famiglia di sportivi: la primogenita è Michelle, di 23 anni, poi seguono Manuel, di 22 anni e Jennifer di 20.

Kevin Bortuzzo ha una passione in comune con il parente vippone, lo sport , è infatti un nuotatore prodigio ed ha tutte le carte in regola per una carriera da campione. Manuel ed il suo fratellino minore hanno un rapporto intenso e speciale, per questo è lui della numerosa famiglia, a fargli una sorpresa al grande fratello vip. Tra le curiosità su di lui possiamo svelarvi che farà l’attore. Come dichiarato dal padre Franco al Corriere della Sera, sarà Kevin ad interpretare in fratello Manuel da nuotatore. Il motivo? Secondo papà Bortuzzo è l’unico ad essere in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello gieffino.

