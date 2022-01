Chi è Andrea Turino, fidanzato di Dayane Mello: è top FOTO

Dayane Mello è di nuovo fidanzata il fortunato è Andrea Turino. Bellezza mozzafiato da lavoro importante

Dopo tante sofferenze torna a battere il cuore della splendida Dayane Mello. La modella di origini brasiliane è reduce da un controverso percorso al reality la Fazenda ed è tra i papabili nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi. La vita privata è piena di gioie e dolori: dall’ex compagno Stefano Sala ha avuto una figlia meravigliosa Sofia di 7 anni. In passato l’influencer è stata anche legata a Gianmaria Antinolfi. Per un amore finito ora però c’è uno nascente.

Chi è Andrea Turino

Il fidanzato di Dayane Mello è Andrea Turino. È di origini campane, è nato infatti a Caserta ed ha 25 anni di età circa. Fin da piccolo si è sempre dedicato alla formazione oltre a coltivare le sue passioni, ama infatti nel tempo libero fare il dj per gli amici. Dopo il diploma di studi ha fatto la Seconda Università degli Studi di Napoli, laureandosi alla triennale in Economia aziendale/manageriale. Attualmente il fidanzato di Dayane Mello di lavoro fa l’imprenditore di successo, è Production Executive presso la Zespri International, stando al suo profilo LinkedIn.

Dayane Mello ed il nuovo fidanzato Andrea Turino si sono conosciuti grazie all’amica in comune Soleil Sorge. A confermarlo la stessa gieffina nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip durante il commovente incontro con la modella a cui è particolarmente. Soleil ha presentato Andrea alla Mello lo scorso luglio durante una vacanza in Costiera Amalfitana, in Campania, a bordo di un lussuoso yacht che pare sia stato affidato dall’imprenditore per far colpo sulla top model.

Da quel giorno sono stati inseparabili, prima una una vacanza a Mykonos poi il Capodanno a St. Moritz, sempre con la piccola Sofia, figlia di Dayane. Dalle foto Turino mostra fisico scolpito e sorriso smagliante, insieme sono proprio una bella coppia!

