Commovente l’ingresso di Dayane Mello al Gf Vip per l’amata Soleil. Ci si chiede perché le due sono amiche. Scopriamo la storia della loro amicizia particolare

L’amicizia tra donne, in particolare nel mondo dello spettacolo, è una vera rarità. L’eccezione sono Soleil Sorge e Dayane Mello. La modella di origini brasiliane è una donna di successo a soli 32 anni di età. Ha una lunga carriera alla spalle, nasce come indossatrice grazie al suo fisico statuario ma la Mello attualmente di lavoro fa anche la concorrente di reality, tra gli altri il grande fratello vip, l’Isola dei Famosi ed in Brasile la Fazenza.

Stesso discorso vale anche per la Sorge, influencer di grido e volto tv affermato. Eppure tra le due nessuna invidia, un’amicizia particolare che dura nel tempo.

Perché Soleil Sorge e Dayane Mello sono amiche

Soleil Sorge e Dayane Mello sono amiche da quando si sono conosciute a Pechino Express, nel 2020, perché sono “due anime gemelle”, spesso infatti si definiscono molto simili. Come spesso accade, la storia della loro amicizia nasce dai scontri continui. La Sorge al reality Pechino Express era in coppia con la madre, la Mello con la collega top model Emma Kovac. Le due avversarie spesso si attaccavano a vicenda, poi grazie ad un caso del destino, come da regolamento per un breve periodo hanno gareggiato insieme, si sono conosciute meglio. Si sono rese conto di aver tanto in comune, due donne forti, coraggiose e sincere.

Da quanto tempo sono amiche Soleil Sorge e Dayane Mello, due anni, non conta, l’importante è l’intensità del rapporto. Difatti sono inseparabili, a tal punto che la bionda gieffina spesso parla della sua amicizia speciale con la splendida modella di origini brasiliane. Spende sempre belle parole per lei, descrivendola come una donna piena di forza. Anche la collega non è da meno, ha detto che per lei l’influencer è indispensabile e le manca molto.

Per questo l’ingresso dell’ex concorrente al grande fratello vip è così carico di emozioni. Hanno superato insieme anche un momento difficile, quando la brasiliana rivelò, proprio al gf, che l’aggressione omofoba ai danni di Iconize era fake su rivelazione dell’attuale concorrente. Acqua passata, si sono chiarite tornando più unite che mai. Tra le due c’è del tenero, nel senso puro del termine, ha detto la stessa Soleil Sorge ha con Dayane Mello sembrano una coppia per il loro particolare feeling.

