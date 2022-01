Barbara Bouchet è nel cast del film di Checco Zalone Tolo Tolo: ripercorriamo le sue origini, la sua carriera e i dettagli della sua vita privata

Questa sera, in prima serata su Canale 5, c’è in onda Tolo Tolo, l’ultimo film di Checco Zalone. Nel cast figura anche Barbara Bouchet, personaggio iconico dello spettacolo italiano. Vediamo com’è diventata oggi la donna, com’era da giovane e chi è stato il fortunato marito.

Barbara Bouchet, ieri e oggi

Nata il 15 agosto 1942 a Reichenberg, Germania, Barbara Bouchet ha 70 anni di età, è di origini tedesche ma cresciuta in America, entrando poi nella televisione italiana con ruoli in commedie sexy e serie poliziesche. La sua carriera è stata lunga e proficua e ancora oggi la Bouchet continua a essere protagonista dello spettacolo italiano. In questo scatto postato dall’attrice sul suo profilo Instagram si può ammirare tutto il suo fascino da dive degli anni ’70.

Negli ultimi anni la abbiamo vista parecchio al cinema, oltre che in Tolo Tolo anche in altri film come Easy – Un viaggio facile e Metti la nonna in freezer. Inoltre, nel 2020 ha anche preso parte a Ballando con le stelle, il fortunato show ballerino di Milly Carlucci su Rai1.

Barbara Bouchet marito e figli

Il grande amore di Barbara Bouchet è stato Luigi Borghese, imprenditore napoletano classe 1936. L’uomo ha svolto diversi lavori, prima di tuffarsi nel cinema tra gli anni ’70 e ’80. Luigi Borghese e Barbara Bouchet sono stati insieme più di 30 anni, sposandosi nel 1974. Anche dopo la fine del matrimonio, avvenuta per motivi che non sono mai stati resi noti con precisione, sono rimasti molto vicini, con la donna che lo ha assistito fino alla sua morte, avvenuta nel 2016.

La coppia ha anche avuto due figli: Alessandro e Massimiliano. Il primo, in particolare, è diventato molto famoso, consacrandosi come uno dei volti principali della cucina italiana, affermandosi con tantissimi cooking show, soprattutto con 4 Ristoranti, il programma che lo ha reso veramente famosissimo.

