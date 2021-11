Edwige Fenech oggi | prima e dopo | origini | marito

Edwige Fenech è un’icona del cinema italiano. La sua carriera è decollata grazie al fenomeno della commedia sexy. Una lunga filmografia ricca di successi che la rendono indimenticabile.

Edwige Fenech è una celebre attrice, produttrice e conduttrice. Si è imposta nel cinema italiano grazie alla commedia sexy. Indimenticabili le scene delle sue docce hot. Nazionalità francese ma naturalizzata italiana.

LEGGI: LOL 2 cast e concorrenti

Chi è Edwige Fenech

Nata ad Annaba, in Algeria, al tempo colonia francese il 24 dicembre 1948. Edwige Fenech ha oggi 73 anni. Suo padre aveva origini maltesi e sua madre era siciliana. Era molto giovane quando i suoi genitori si sono separati. Ha seguito sua madre a Nizza, dove la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio. Ha vinto il concorso di bellezza Lady France, incontrando un talent scount che la coinvolge nel film Samoa, regina della giungla.

Tutto cambia quando si trasferisce in Italia. La sua carriera decolla negli anni ’70, tra gialli erotici e commedie sexy. Diventa un’icona del nostro cinema, arrivando anche a posare nuda sulla copertina di Playboy.

Edwige Fenech com’è oggi

Il tempo è passato ma Edwige Fenech conserva tutto il proprio fascino, nonostante l’età. Ha sempre negato d’aver fatto ricorso alla chirurgia estetica: “Non ho nulla contro gli interventi, semmai contro certi chirurghi plastici sciagurati, che fanno delle cose orrende”. Il suo segreto è sito nel DNA, evidentemente.

Anni fa, infatti, aveva spiegato di non tenersi neanche in forma con allenamenti: “Non faccio nulla, non ho tempo. Ogni tanto vado in palestra, senza grande costanza. Non vorrei mai un personal trainer. Forse il mio segreto è che non ho mai preso un minuto di sole in vita mia. O forse ho ereditato la bella pelle di mia madre”.

LEGGI: Obi-Wan Kenobi serie | trailer | Ewan McGregor

Edwige Fenech vita privata

Edwige Fenech ha avuto molti flirt, com’è prevedibile per una donna della sua bellezza. Ha avuto una storia duratura con il regista e sceneggiatore Luciano Martino. È stata con lui per ben 11 anni.

In seguito ha conosciuto Luca Cordero di Montezemolo. Anche in questo caso la relazione è stata a dir poco lunga. La coppia è durata per 18 anni. Nel 1971 ha dato alla luce suo figlio Edwin, del quale non si conosce il padre. Si tratta di un mistreo che l’attrice non intende risolvere. Inizialmente aveva dichiarato fosse di Fabio Testi ma poi ha smentito e tenuto il segreto per sé.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI