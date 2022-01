Alessandro Roja è un attore italiano molto famoso, divenuto celebre con il grande pubblico grazie a Romanzo criminale – La serie. Ha preso parte al film Diabolik, con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Lunedì 10 gennaio fa il suo esordio con la fiction Rai Non mi lasciare con Vittoria Puccini.

Cosa sappiamo della vita privata di Alessandro Roja? Scopriamo chi è la moglie del celebre attore. Il suo nome è Claudia Ranieri ed ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Alessandro Roja, chi è la moglie Claudia Ranieri

Minima la differenza d’età tra Alessandro Roja e sua moglie Claudia Ranieri. Si tratta di appena tre anni. Lei è nata a Roma nel 1981 e porta un cognome ben noto sulle spalle. Suo padre è infatti Claudio Ranieri, celebre allenatore di calcio dalla lunga carriera, ben divisa tra Italia e Inghilterra. Come dimenticare la sua impresa leggendaria alla guida del Leicester, condotto al titolo di Premier League.

Pur essendo figlia di un padre celebre e moglie di un attore a dir poco noto, Claudia preferisce l’ombra ai riflettori, dove finisce soltanto in poche occasioni al fianco dell’ormai ex Dandy di Romanzo Criminale. È laureata in Scienze politiche e specializzata in comunicazione. Ha poi aperto un’agenzia e si occupa di attori e, in generale, personaggi noti.

Un lavoro che le ha consentito di conoscere suo marito Alessandro. I due si sono sposati nel 2012. Il primo figlio è arrivato dopo appena un anno. Il suo nome è Orlando. La secondogenita, Dorotea, è invece venuta al mondo nel 2019.

L’agenzia di comunicazione è però storia vecchia. Claudia l’ha infatti venduta, così da lanciarsi in un’avventura imprenditoriale al fianco di Alessandro Roja. Lei ha sempre amato i profumi e ha così fondato il brand Familia-Familia. Il suo lavoro continua a tenerla lontano dal gossip e dai riflettori. È possibile però vedere la coppia, più affiatata che mai, agli eventi di presentazione dei film di lui.

