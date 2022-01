Creed 3 è il nuovo capitolo della saga spin-off di Rocky Balboa, creata da Sylvester Stallone, che ha annunciato il suo addio al franchise con Michael B. Jordan. L’attore farà il suo esordio da regista alla guida di questa pellicola.

Ecco tutto quello che sappiamo su Creed 3, nuovo capitolo della saga del figlio di Apollo Creed, Adonis. Scopriamo cosa sappiamo sulla trama della pellicola, grandemente tenuta segreta, e la data d’uscita al cinema.

Creed 3, cosa sappiamo

Come detto, Sylvester Stallone ha annunciato che non tornerà a interpretare il ruolo di Rocky Balboa, non in questo franchise almeno. Al fianco di Adonis, ovvero Michel B. Jordan, ci sarà Tessa Thompson, che interpreterà nuovamente Bianca, moglie del protagonista. Ancora una volta vedremo Phylicia Rashad nei panni della madre adottiva di Adonis. È stato inoltre annunciato l’ingresso nel cast Jonathan Majors, il cui personaggio è ancora avvolto nel mistero. Sappiamo però che sarà l’antagonista.

Non abbiamo grandi informazioni sulla trama, che resta segreta. Vi sono tante domande alle quali i fan sperano di ricevere risposta. Adonis e Bianca devono adattarsi alla loro nuova vita a Los Angeles. Qualcosa di tutt’altro che semplice, soprattutto perché i loro lavori occupano la maggior parte del loro tempo. Il protagonista dovrà anche fare i conti con la paternità, essendo cresciuto senza padre e non avendo ora la guida di Rocky al suo fianco.

Creed 3, quando esce

Oltre ad aver annunciato da tempo la scelta di dare la sedia da regista a Michael B. Jordan, la produzione ha anche svelato l’intenzione di lanciare Creed 3 nelle sale cinematografiche nel fine settimana del Ringraziamento 2022. La data d’uscita da segnare sul calendario è dunque 23 novembre 2022. Ci si aspetta, dunque, un trailer ufficiale in uscita tra fine gennaio e febbraio. Qualcosa che possa offrire uno sguardo sulla trama della pellicola. I fan hanno davvero voglia di rigettarsi in questo mondo, al punto da sviluppare alcuni fan trailer su YouTube. A breve la loro curiosità sarà soddisfatta.

