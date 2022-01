Nel 2015 la saga di Rocky Balboa ha visto esordire il primo spin-off, Creed – Nato per combattere. Il nuovo protagonista è Michael B. Jordan, che interpreta Adonis Johnson, figlio di Apollo Creed.

Quali sono le location di Creed – Nato per combattere? Ecco dove è stato girato lo spin-off con protagonista Michael B. Jordan. Andiamo alla scoperta dei luoghi in cui si è allenato il figlio di Apollo con l’ex Stallone italiano.

Creed trama e cast

Adonis Jonson è il figlio illegittimo del campione Apollo Creed, morto per mano di Ivan Drago. Ha sempre provato un’enorme rabbia dentro di sé e la cosa non cambia neanche dopo l’adozione da parte di Mary Anne, seconda moglie di suo padre. Cresce come un Creed ma sente il peso di quel cognome, che preferisce non utilizzare.

Sale su ring per incontri clandestini o minori, per poi incontrare la leggenda Rocky Balboa. Riesce a convincerlo ad allenarlo e in men che non si dica il suo nome fa il resto. Giunge la chance di fronteggiare il campione dei pesi massimi Ricky Conlan, mettendosi alla prova sotto i riflettori.

In questo tortuoso percorso avrà al suo fianco Bianca, promettente cantante della quale si innamora perdutamente. Anche lei ha però il suo difficoltoso passato e non sarà facile riuscire a fidarsi.

Ecco il cast di Creed:

Michael B. Jordan: Adonis “Donnie” Johnson

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Tessa Thompson: Bianca Taylor

Phylicia Rashād: Mary Anne Creed

Tony Bellew: Ricky Conlan

Graham McTavish: Tommy Holiday

Wood Harris: Tony “Little Duke” Evers

Andre Ward: Danny “Stuntman” Wheeler

Creed dove è stato girato

La maggior parte delle riprese di Creed – Nato per combattere si sono svolte nella città di Philadelphia. Adonis ha bisogno di allenarsi duramente, come non ha mai fatto prima. Rocky Balboa lo addestra con tecniche datate ma efficaci, senza l’ausilio di macchinari. Tutto ciò che ha dalla sua parte è l’esperienza e intende donarla al figlio del suo migliore amico.

L’allenamento si svolge presso la Delphi Boxing Academy. Si tratta di una palestra che esiste realmente e si trova nel quartiere di Port Richmond, nella parte nord della città. Questa è stata scelta perché ha un ruolo chiave nella storia dell’indipendenza americana.

Vediamo il Ristorante di Adriana nella pellicola, che in realtà è il Victor Café, trasformato per la pellicola. Non poteva mancare, inoltre, la scalinata storica del Philadelphia Museum of Art.

Ecco le location di Creed:

Match tra Creed e Conlan : è stato girato nello stadio dell’Everton, Goodison Park. Sullo sfondo si possono vedere i tifosi di casa, giunti per un match contro il West Bromwich

: è stato girato nello stadio dell’Everton, Goodison Park. Sullo sfondo si possono vedere i tifosi di casa, giunti per un match contro il West Bromwich Allenamento : la prima parte dell’allenamento di Creed si svolge nella Front Street Gym

: la prima parte dell’allenamento di Creed si svolge nella Front Street Gym Concerto : Bianca si esibisce in uno dei luoghi più famosi per i concerti a Philadelphia: The Electric Factory

: Bianca si esibisce in uno dei luoghi più famosi per i concerti a Philadelphia: The Electric Factory Primo appuntamento: la prima serata che Adonis e Bianca trascorrono insieme si svolge da Max’s Steaks

Creedo 3 quando esce

Abbiamo pochissime informazioni su Creed 3, nuovo capitolo dello spin-off della saga di Rocky Balboa. Sylvester Stallone ha già annunciato il suo addio al franchise. L’attore, sceneggiatore, produttore e regista ha fatto un passo indietro, così da dedicarsi ad altro. Il suo personaggio ha fatto da ponte ma ora è tempo che Michael B. Jordan prenda ufficialmente le redini del progetto.

L’attore farà il suo esordio da regista con questo film. Ma quando uscirà Creed 3? Sappiamo già che MGM farà uscire il film nel fine settimane della Festa del Ringraziamento. Ciò vuol dire che Creed 3 uscirà il 26 novembre 2022.

