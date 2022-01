Non mi lasciare è una nuova fiction con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum. Lunedì 10 gennaio va in onda la prima puntata di otto in prima serata alle ore 21.25 su Rai 1.

Scopriamo alcune anticipazioni su Non mi lasciare, fiction Rai con Vittoria Puccini. Ecco la trama della prima puntata di questo giallo che promette grandi colpi di scena.

Non mi lasciare anticipazioni

La prima puntata di Non mi lasciare andrà in onda lunedì 10 gennaio alle ore 21.25 su Rai 1. Questo primo appuntamento con la fiction di Vittoria Puccini è diviso in due episodi, che introducono lo spettatore nella vita di Elena Zonin.

Ha trascorso una vita nelle forze dell’ordine, divenendo vicequestore. É originaria di Venezia, città che si è lasciata alle spalle molto tempo fa, così come il suo grande amore. È fuggita senza avvertire nessuno, il che ha lasciato delle profonde ferite aperte. In seguito a un misterioso delitto, che pare connesso a un caso al quale lei lavora da tempo, si ritrova a dove tornare nella città lagunare, facendo i conti col suo passato.

La polizia del posto ritiene che Gilberto, il giovanissimo trovato morto, si sia suicidato. Quando Elena scopre le dinamiche, però, si rende subito conto che rientri tra le vittime dell’indagine su cui si sta concentrando. In molti ritengono, però, che tutto ciò sia divenuto soltanto un’ossessione per lei, e per questo non sia lucida.

Il suo obiettivo è quello di far luce su una rete criminale che adesca ragazzi online, così da poterli sequestrare e abusare di loro. Al fianco di Elena vi sono Daniele e Giulia. Lui è un suo collega ma soprattutto suo ex fidanzato. Lei, che lavora a sua volta in polizia, è la migliore amica della protagonista, ora sposata proprio con lui. Il loro matrimonio però non procede per il meglio e il ritorno di Elena potrebbe creare gravi problemi.

Una svolta nelle indagini è dall’informatore Karim. Elena e Daniele parlano con lui, il che consente loro di acciuffare Cioro, losco figuro che potrebbe essere ben coinvolto nel caso. Intanto il piccolo Angelo scappa dalla casa famiglia in cui si trova, così da raggiungere la sua Elisa a Venezia.

