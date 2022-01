Non mi lasciare è la nuova fiction di Rai1. Ecco la trama e quante puntate sono previste. Vittoria Puccini nel cast regala emozioni insieme a Roja

È in arrivo una nuova fiction su Rai1. Tra le prime novità del 2022 c’è Non mi lasciare, nuova serie thriller che andrà in onda su Rai1 a partire da stasera, lunedì 10 gennaio. Scopriamo tutti i dettagli sulla serie, dalla trama a quante puntate sono fino al cast.

Non mi lasciare, la trama

La storia è ambientata nell’affascinante Venezia, dove il vicequestore Elena Zanin, che ha il volto di Vittoria Puccini, arriva a Venezia per indagare su alcuni rapimenti di bambini. La donna è originaria di Venezia, ma si è trasferita a Roma e ora torna nella sua città per indagare sulla scomparsa del piccolo Gilberto. Qui ritrova il suo vecchio fidanzato Daniele, interpretato da Alessandro Roja, e la sua migliore amica Giulia, col volto di Sarah Felberbaum, che intanto si sono sposati. La trama si dipanerà quindi attraverso questo triangolo amoroso e il mistero che si cela dietro il rapimento dei bambini.

Non mi lasciare, quante puntate sono

Saranno quattro gli appuntamenti con la nuova fiction di Rai1, che quindi ci accompagnerà per tutto il mese di gennaio. Le puntate sono 8, ne saranno trasmesse due ogni lunedì sera, dal 10 gennaio fino al 31 gennaio. Questi dunque, nel dettaglio, gli appuntamenti con la serie:

Episodi 1 e 2: 10 gennaio

Episodi 3 e 4: 17 gennaio

Episodi 5 e 6: 24 gennaio

Episodi 7 e 8: 31 gennaio

Non mi lasciare, il cast della serie

Nel cast della nuova fiction di Rai1 Non mi lasciare figurano: Vittoria Puccini che fa Elena Zonin, Alessandro Roia che interpreta il suo ex fidanzato Daniele Vianello, Sarah Felberbaum nei panni di Giulia Vianello e Maurizio Lombardi nel ruolo di Ernesto.

