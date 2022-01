Il 10 gennaio ha fatto il proprio esordio su Sky la seconda stagione di Euphoria, serie TV drama con protagonista Zendaya. L’attrice ha vinto un Emmy per il ruolo di Rue Bennett, che ha evidenziato le sue doti dopo Spider-Man.

La filmografia di Zendaya è a dir poco ricca e lei è attualmente l’attrice più in voga di Hollywood. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerla in Spider-Man: Homecoming (non la sua prima esperienza) e ne ha ammirato le doti drammatiche in Euphoria. Dopo il successo di No Way Home, eccola tornare nei panni di Rue, che potrebbe essere affiancata dal suo fidanzato Tom Holland in futuro.

LEGGI: Tom Holland e Zendaya, la storia d’amore nata sul set di Spiderman

Tom Holland e Zendaya in Euphoria

Tom Holland e Zendaya sono la coppia di Hollywood del momento. Fin da quando il mondo ha visto la foto di quel bacio in auto i fan sono impazziti. Dopo averli apprezzati in Spider-Man: No Way Home, i due potrebbero ritrovarsi insieme anche sul set di Euphoria.

Tom Holland pare stia facendo di tutto per convincere i produttori a coinvolgerlo nel progetto. Zendaya sembra d’accordo e potrebbe essersi spazio per il suo fidanzato per un piccolo cameo nello show. Una news che non fa che aumentare l’hype per la terza stagione.

LEGGI: Non mi lasciare, dove è stata girata la fiction con Vittoria Puccini

Zendaya ha raccontato di come Tom l’abbia supportata enormemente durante le riprese di questi nuovi episodi. Lo show non è di certo semplice da gestire, considerando il grande carico emotivo della trama. Sono però interpretazioni del genere che le hanno consentito di ottenere il ruolo di Chani in Dune di Denis Villeneuve: “Abbiamo anche pensato di introdurre Tom a tradimento sullo sfondo, – ha raccontato l’attrice – così da vedere se qualcuno l’avrebbe poi riconosciuto”.

L’interprete di Peter Parker sembra davvero interessato a trovare spazio in Euphoria 3 e probabilmente la cosa accadrà. I due muoiono dalla voglia di recitare nuovamente insieme e i fan non vorrebbero altro che un cameo. Certo, considerando il tono dello show, si dovrà fare qualcosa per mascherare un po’ la faccia da bravo ragazzo di Holland.

LEGGI: Non mi lasciare: trama della fiction, cast e quante puntate sono

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI