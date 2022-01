Sylvester Stallone oggi: come è diventato Rocky

Sylvester Stallone, com’è diventato oggi l’attore che ha dato vita al leggendario Rocky? Scopriamo tutti i dettagli.

Creed 2, secondo capitolo delle avventure di Adonis Creed, vede l’allievo di Rocky sfidare Viktor Drago, figlio di Ivan, l’uomo che in un incontro ha ucciso Apollo e che è stato battuto da Rocky in una sfida leggendaria. Il film s’intreccia profondamente quindi con le vicende dei capitoli originari di Rocky Balboa e ci offre una versione più anziana e fragile del pugile, interpretato in maniera sempre splendida da Sylvester Stallone. Scopriamo com’è diventato oggi l’attore.

Sylvester Stallone, com’è oggi

Lo scorso luglio, Sylvester Stallone ha raggiunto il fatidico traguardo dei 75 anni. Nato a New York il 6 luglio 1946 l’attore è diventato uno dei volti più famosi di Hollywood e il suo compleanno numero 75 è stato una grande occasione per stilare un bilancio della sua splendida carriera. Dagli esordi nei primissimi anni ’70 sono passati ormai tantissimi anni, nel mezzo Stallone è diventato un volto fondamentale del cinema, soprattutto coi personaggi di Rocky e Rambo che gli hanno dato un’incredibile notorietà.

Creed 2 è stato proprio uno degli ultimi film in cui abbiamo visto l’attore, nel 2018. Nello stesso anno, Stallone ha preso parte ad altre due pellicole: il secondo capitolo di Escape Plan e Backtrace. L’anno successivo, nel 2019, hanno luogo le ultime due apparizioni di Stallone sul grande schermo: nel terzo capitolo di Escape Plan, intitolato l’ultima sfida, e nell’attesissimo ritorno di Rambo, col quinto capitolo, Last Blood, arrivato ben 11 anni dopo il quarto, dal titolo John Rambo. Quest’estate non abbiamo visto il suo volto al cinema, ma abbiamo sentito la sua voce in The Suicide Squad – Missione suicida, dove l’attore ha doppiato King Shark.

