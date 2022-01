C’è tanto da raccontare su I Mercenari 2, film del 2012, sequel dell’apprezzatissimo primo capitolo del 2010, che ha dato il via alla saga action con Sylvester Stallone e Jaston Statham. Un conglomerato di star del genere azione, principalmente appartenenti a una certa fascia d’età. Il solo faccia a faccia tra Sly e Arnold Schwarzenegger vale il prezzo del biglietto.

Scopriamo un bel po’ di curiosità su I Mercenari 2. Particolarità che riguardano alcune richieste degli attori ma anche polemiche post produzione. Vediamo un po’ cos’è successo su questo folle set.

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger

È dagli anni ’80 che si parla, inutilmente purtroppo, di un film incentrato su Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Al tempo all’apice della forma avrebbero distrutto il botteghino. Diverse sceneggiature sono state scritte e rigettate e poi alla fine gli impegni hanno avuto la meglio.

Come se non bastasse, la carriera da governatore dell’ex Conan lo ha portato a salutare il cinema a lungo. L’apparizione ne I Mercenari ha però cambiato le carte in tavola, portando i due a concludere l’accordo. Quel film si chiama: Escape Plan – Fuga dall’Inferno. Purtroppo, però, non è stato il successo che tutti i fan si auguravano.

I Mercenari 2, Chuck Norris edition

Chuck Norris è una vera icona del genere action ma non vuole in alcun modo che i suoi figli assistano alle scene più violente dei suoi film. È per questo motivo che richiede sempre alla produzione un’edizione speciale. Si tratta di una versione “ripulita”, per così dire.

Ha chiesto a Stallone di tagliare le scene più dure ma Sly ha rifiutato. Non si è però creato alcun problema sul set, come spiegato da Dolph Lundgren, dal momento che a Chuck Norris piace rimontare il tutto da sé, spesso, così da proporre una versione “sicura” per la sua famiglia. Ha dunque creato il suo film Pg13 come preferiva.

Altre curiosità

Per I Mercenari 2 è stato creato un vero ponte sul fiume Osam. Questo non è stato poi distrutto o smantellato. È ancora lì, al servizio della popolazione locale

Durante le riprese ha perso drammaticamente la vita lo stuntman Kun Liu, impegnato in una scena del film in Bulgaria. I suoi genitori hanno poi sporto denuncia contro Nu Image e Millennium Films, così come contro il coordinatore degli stunt e il regista Chad Stahelski

Alcune scene sono state girate presso la grotta Devetashka, in Bulgaria, habitat di 40 specie di chirotteri in via d’estinzione. Il lavoro di cast e crew ha messo in fuga una colonia di pipistrelli in letargo, causandone la morte di una percentuale. Dei 35mila esemplari iniziali ne sono rimasti 10mila. Tutto ciò ha portato a una multa salata per la produzione

I Mercenari 4: addio Sylvester Stallone

È ufficiale: Sylvester Stallone dirà addio a I Mercenari con il quarto film della saga. Sly sembrava non dover prendere parte a questo film dopo alcune incomprensioni con la produzione. È come se questo franchise avesse preso una strada differente e non sia più una sua creatura. Alla fine vi reciterà ma probabilmente per una piccola parte. Il suo Barney Ross morirà? Non è dato saperlo. Di certo non sarà presente in eventuali sequel e forse anche nella maggior parte di questo film.

Spazio a Jason Statham, che interpreta Lee Christmas. Un nuovo saluto finale importate per l’attore, regista, produttore e sceneggiatore, che ha anche chiuso la porta a Rocky Balboa, lasciando le redini di Creed nelle mani di Michael B. Jordan.

