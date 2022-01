Nel 2012 è giunto al cinema I Mercenari 2, sequel del primo capitolo dell’ormai celebre franchise d’azione. I protagonisti sono Sylvester Stallone e Jason Statham, alle prese con un gran numero di compagni d’armi.

Quali sono le location de I Mercenari 2? Andiamo a scoprire dove è stato girato il film con Sylvester Stallone e Jason Statham nei panni di Barney Ross e Lee Christmas. La coppia si è ritrovata per altre due pellicole, con la quarta in lavorazione che darà l’addio di Sly al franchise.

I Mercenari 2 trama e cast

Barney Ross e i suoi mercenari sono finiti nel mirino di Mr. Church, agente della CIA che ha deciso di non processarli per insubordinazione solo per poi assegnare loro una missione pericolosissima. Vuole che recuperino la cassaforte di un aereo precipitato sui Balcani. Sul luogo dello schianto, però, vengono sorpresi da un gruppo di uomini armati. Dopo aver appreso che la cassaforte contiene la mappa di una miniera dove sono seppellite 5 tonnellate di plutonio, il gruppo giura vendetta e si mette sulle tracce degli assalitori.

Ecco il cast de I Mercenari 2:

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Jet Li: Yin Yang

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Jean-Claude Van Damme: Jean Vilain

Chuck Norris: Booker

Bruce Willis: Mr. Church

Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser

Terry Crews: Hale Caesar

Randy Couture: Toll Road

Liam Hemsworth: Billy “the Kid” Timmons

Scott Adkins: Hector

Yu Nan: Maggie Chan

Charisma Carpenter: Lacy

Amanda Ooms: Pilar

Nikolette Noel: Sophia

I Mercenari 2 dove è stato girato

Le riprese de I Mercenari 2 si sono svolte per un totale di 14 settimane. Il lavoro sul set ha avuto inizio a settembre 2011 e la produzione ha investito ben 100 milioni di dollari di budget per la realizzazione.

Attori e crew hanno avuto modo di spostarsi da un Paese all’altro, dalla Bulgaria a Hong Kong, da New Orleans alla Cina. Non mancarono forti polemiche al tempo, considerando la morte accidentale di uno stuntman e i danni ambientali causati durante la lavorazione nel territorio bulgaro. Alcune tra le scene principali in Bulgaria sono state girate nelle seguenti location:

Bansko

Lovec

Sofia

Durante la lavorazione è stato anche realizzato un ponte in piena regola sul fiume Osam. Questo è poi rimasto in piedi, utilizzabile dalla cittadinanza.

