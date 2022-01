I Mercenari 2: trama e come finisce

Tutto su I mercenari 2, seguito del film action con Sylvester Stallone e altri vecchi eroi del cinema d’azione anni Ottanta e Novanta: la trama e come finisce.

Gli Expendables non si fermano: dopo il primo film, uscito nel 2010, la serie ideata da David Callahn e Sylvester Stallone che rimette assieme gli eroi del cinema d’azione degli anni Ottanta e Novanta ha avuto un seguito nel 2012.

La regia de I mercenari 2 è stata affidata a Simon West (Con Air, Lara Croft: Tomb Raider), ma Sylvester Stallone resta protagonista assoluto, affiancato ancora da Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Bruce Willis, Terry Crews e Randy Couture. Le novità del cast, invece, vedono un ritorno in pianta stabile di Arnold Schwarzenegger e le aggiunte di Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins e Liam Hemsworth.

LEGGI ANCHE: The Greatest Showman chi canta nel film: artisti e canzoni

I mercenari 2: trama e finale

Dopo aver salvato un ricco cinese prigioniero in Nepal, la squadra guidata da Barney Ross (Stallone) si vede assegnare una nuova missione da Mr. Church (Willis): recuperare il contenuto di una cassaforte da un aereo precipitato nei Balcani. La missione però non va per il meglio: il gruppo è attaccato da uomini armati, che si impossessano della cassaforte e uccidono il giovane Billy (Hemsworth).

In cerca di vendetta, Barney e i suoi mercenari si mettono sulle tracce dei Sang, i loro nemici, scoprendo che intendono usare la mappa contenuta nella cassaforte per trovare una miniera in cui i sovietici seppellirono una gran quantità di plutonio. Con l’aiuto di Booker (Norris) un lupo solitario giunto sul posto per uccidere il capo dei Sang, Vilain (Van Damme), i mercenari respingono un assalto e raggiungono la miniera, ma rimangono bloccati dentro a causa di una frana innescata dai Sang tramite esplosivi.

Stavolta, a salvarli arriva Church con degli elicotteri. Riprende la caccia ai Sang, che si risolve in una grande battaglia al termine della quale Barney uccide Vilain. Il gruppo si scioglie, ma Booker sembra interessato a un nuovo lavoro; anche Maggie (Yu Nan), agente CIA che aiutato i protagonisti nella missione, si mette a disposizione per il futuro. Nel frattempo, a Parigi la findanzata di Billy riceve i soldi guadagnati dal ragazzo e una lettera di commiato.

LEGGI ANCHE: Harry Potter, ecco che fine fa la pietra filosofale al termine del film

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI