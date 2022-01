The Greatest Showman chi canta nel film: artisti e canzoni

The Greatest Showman, chi canta nel film: scopriamo tutte le canzoni e gli artisti che le interpretano nella pellicola.

The Greatest Showman, musical con Hugh Jackman, che mette in scena le avventure di un gruppo di freak. Il film ha avuto un successo di pubblico e di critica strepitoso, apprezzato soprattutto per l’impianto scenico e la colonna sonora, che sono valsi anche diversi riconoscimenti al lavoro del regista Michael Gracey.

The Greatest Showman ha infatti vinto il premio Oscar e il Golden Globe per la miglior canzone originale con This is me, la più rappresentativa di una serie di canzoni che hanno conquistato proprio tutti. Scopriamo dunque la colonna sonora del musical, vedendo le canzoni e gli artisti che le interpretano.

The Greatest Showman, la colonna sonora

Sono tanti i protagonisti del film che si prestano nelle strepitose canzoni di The Greatest Showman. Dalla premio Oscar Keala Settle con la sua This is me, ai peotagonisti Hugh Jackman e Zendaya, passando per uno che ha costruito la propria fama grazie ai musical come Zac Efron. L’album contenente la tracklist del film, The Greatest Showman: Original Motion Picture Soundtrack, è stato un grandissimo successo, ottenendo la certificazione di disco d’oro in diversi paesi come USA, Regno Unito, Canada e Australia.

Questa è la colonna sonora integrale del film:

Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya– The Greatest Show– 5:02 Ziv Zaifman, Hugh Jackman, Michelle Williams– A Million Dreams – 4:29 Austyn Johnson, Cameron Seely, Hugh Jackman – A Million Dreams (Reprise)– 1:00 Hugh Jackman, Keala Settle, Daniel Everidge, Zendaya – Come Alive– 3:45 Hugh Jackman & Zac Efron – The Other Side– 3:34 Loren Allred – Never Enough– 3:27 Keala Settle – This Is Me– 3:54 Zac Efron & Zendaya – Rewrite the Stars– 3:37 Michelle Williams – Tightrope– 3:54 Loren Allred – Never Enough (Reprise)– 1:20 Hugh Jackman – From Now On– 5:49

