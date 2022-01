Gf VIP, la mamma di Sophie attacca Jessica “immagine orribile”

Nella Casa del Grande Fratello VIP è entrata la mamma di Sophie Codegoni per aprire gli occhi alla figlia su Jessica Selassie

Alessandro e Sophie sono al centro dell’attenzione per la loro storia d’amore al Gf VIP. Una relazione fatta di alti e bassi dovuta fondamentalmente alle differenze caratteriali dei due. Le ultime liti sono sorte per le frasi troppo forti dell’imprenditore e la poca capacità di dimostrare il suo interesse da parte dell’ex tronista.

Nella puntata di lunedì 17 gennaio del Gf VIP, per sostenere l’amata figlia, è entrata in casa la madre della Codegoni. Un ingresso che ha portato scompiglio tra i concorrenti, senza peli sulla lingua Valeria Pasciuti ha attaccato Jessica Selassie, a suo dire per aprire gli occhi alla figlia. Scopriamo i motivi dello scontro.

Gf VIP, la mamma di Sophie contro Jessica

“Questa volta non piangere” inizia così l’appello che la mamma di Sophie ha fatto alla figlia, visibilmente emozionata. La richiesta è quella che ogni mamma fa alla propria bambina ormai adulta, di essere sempre se stessa, di credere nelle proprie capacità, di viversi l’esperienza senza sentire il peso del giudizio. A colpire sono stati però gli avvertimenti fatti alla gieffina. La mamma di Sophie le ha detto che segue h24 cosa succede nella Casa. Deve aprire gli occhi e fidarsi di meno di certe persone. Un’amica sincera è Soleil con cui si è scontrata, detta cose forti ma il rapporto è vero, su di lei può contare.

Al contrario deve diffidare di Jessica: si professa amica, invece è falsa, non le dice le cose in faccia e sparla alle spalle. Quando esce in giardino la Selassie, il confronto si accende “dai un’immagine orribile” all’esterno della Casa del Grande Fratello. Jessica si difende dicendo di essere stata sempre sincera con Sophie, lo stesso Alfonso interviene dicendole che non è vero che dà una brutta immagine di sè ai telespettatori. A fine puntata Jessica scoppia in lacrime, è rimasta male per le parole di Valeria Pasciuti, per Sophie che non è più sicura della sua amicizia e per la nomination di Manila.

Anche la Nazzaro le ha detto che deve essere più coraggiosa e dire le cose in faccia, senza remore. “Sono così senza malizia, penso di dire le cose in maniera diretta” ha detto piangendo Jessica che è anche al televoto. Nel suo breve ingresso al Gf VIP la mamma di Sophie ha parlato anche con Alessandro, le piace ma deve saper parlare senza offendere perché è un padre e alcune frasi possono essere fraintese.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI