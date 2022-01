Gf VIP: addio gruppo di Katia, Soleil allontana Manila

Colpo di scena al Grande Fratello VIP il trio formato da Katia, Manila, e Soleil si sfalda è scontro tra le tre gieffine

Al Grande Fratello VIP c’era una solida certezza, due gruppi consolidati uno contro l’altro. Il primo, capitanato da Katia Ricciarelli con il supporto di Manila e sol Ale, l’altro con Miriana Trevisan e i nuovi entrati.

L’ingresso di Delia Duran ha sconvolto gli equilibri della casa E ogni sicurezza è crollata… Addio, almeno per il momento, alle tre gemelline soprannominate di Shining.e scontro totale tra la Ricciarelli, la Nazzaro, e la Sorge. Vediamo cosa è successo durante la puntata di lunedì 17 gennaio e subito dopo la diretta.

Gf Vip, Soleil litiga con Manila e Katia

È bastata la decisione di Sonia Bruganelli di rendere immune Soleil per scoperchiare il vaso di Pandora. L’opinionista ha infatti sottolineato il comportamento, a suo dire, poco lineare di Manila nei confronti della sua super amica Sorge. L’ex Miss Italia è subito stata pronta a chiarire quanto accaduto: ha visto la bionda gieffina allontanarsi da lei e per questo ha cercato più volte il confronto. La replica della Stasi è stata al veleno. Non sopporta che Manila, e la stessa Katia, abbiano legato con la sua “rivale“ Delia Duran. Tra l’altro la moglie di Alex Belli dorme nello stesso letto della Nazzaro. Per questo motivo si è allontanata dalle sue amiche più care che aveva nella Casa del Grande Fratello.

Gf VIP, Soleil attacca Manila

Lex miss Italia ha cercato di chiarire la sua posizione con l’amica, che non è sembrata propensa al chiarimento. Manila ha ribadito quanto lei, da donna, si senta in dovere di accogliere Delia, di non negarle né un letto dove dormire, né la voglia di ascoltarla. Una concorrente che come tutti ha il diritto ed il bisogno di raccontare la sua storia. Soleil ha risposto a tono, per lei questo è solo buonismo, visto che prima che entrasse la Duran non spendeva per lei belle parole e l’ha sempre giudicata. “Era prima di conoscerla” ha replicato la Nazzaro. Anche dopo la diretta nella Casa del Grande Fratello i toni sono rimasti accesi.

