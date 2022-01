Signore degli Anelli serie Amazon: titolo e trailer ufficiale

Signore degli Anelli, Amazon ha rilasciato il trailer della serie tv ispirata all’opera di Tolkien: scopriamo cosa ci aspetta.

Amazon svela le prime immagini di una delle serie tv più attese di tutto il 2022. È arrivato il primo teaser della serie tv de Il Signore degli Anelli, Gli anelli del potere, un filmato di un minuto che mostra la forgiatura di uno degli anelli del potere. La serie, che uscirà il 2 settembre 2022, ci porterà migliaia di anni indietro rispetto ai fatti narrati dalla trilogia di Tolkien, trasportata al cinema dall’indimenticabile opera di Tolkien. Scopriamo cosa ci aspetta dall’attesissimo progetto di Amazon.

Il Signore degli Anelli, cosa ci aspetta dalla serie

Si tratta di uno dei progetti seriali più ambiziosi di sempre, un budget di addirittura un miliardo di dollari per quello che è destinato a diventare il prodotto di punta di Amazon. Il signore degli anelli – Gli anelli del potere ci porterà indietro nel tempo, nella Seconda Era della Terra di Mezzo, quando i famosi anelli del potere sono stati forgiati, dando praticamente il via ai fatti che poi culmineranno con l’avventura di Frodo e compagni per distruggere l’anello di Sauron.

La serie è stata già rinnovata per un totale di cinque stagioni, non sono stati rilasciati dettagli sostanziali sulla trama, se non l’ambientazione nella Seconda Era. Anche circa il cast non ci sono grandissime notizie, sappiamo che sarà però un cast multietnico, con la comparsa dei primi hobbit di colore. Il progetto è a dir poco grandioso, anche se la serie avrà il gravoso compito di non deludere le aspettative, fissate sicuramente in alto dai precedenti sia letterari che cinematografici del franchise. Ora non resta che aspettare settembre per vedere finalmente la serie.

