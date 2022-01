Luca Argentero prima e dopo: com’era l’attore al Grande Fratello FOTO

Luca Argentero è oggi un attore e conduttore televisivo molto apprezzato. Grande la sua esperienza tanto al cinema quanto in televisione. Ricordate, però, da dove tutto è partito? La notorietà giunge nel 2003 grazie al Grande Fratello e da allora è rimasto in TV, entrando nel cuore degli italiani. Tanto è cambiato negli anni, soprattutto il suo look.

Com’è cambiato Luca Argentero dal Grande Fratello a oggi? Riguardiamo al suo percorso, foto dopo foto, analizzando gli ultimi 18 anni trascorsi.

Luca Argentero, ieri e oggi

L’esperienza del Grande Fratello gli ha cambiato la vita. Per questo non rimpiange d’averlo fatto ma, oggi, non accetterebbe di rinchiudersi nuovamente sotto l’occhio delle telecamere. Dal reality alla fiction italiana con Carabinieri, per poi trovare spazio in film come Saturno Contro di Ferzan Ozpetek. Oggi i fan possono apprezzarlo in Doc 2, fiction Rai tratta da una storia vera, di cui è protagonista.

Come detto, ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello. Era un ragazzo al tempo, dal ciuffo ribelle e il viso pulito. Ha fatto innamorare mezza Italia, scatenando l’invidia dell’altra metà. Concorrente molto apprezzato dal pubblico, al punto da arrivare in finale. Nel corso dello show aveva avuto, poi, una storia con Marianella Bargilli. Sono trascorsi quasi 20 anni da allora. All’epoca non portava la barba, i capelli erano mori e leggermente mossi. Oggi è invece brizzolato, ha la barba e il taglio è decisamente più corto e ordinato. È però rimasta intatta la sua indiscutibile bellezza.

Di seguito riportiamo alcuni look di Luca Argentero nel corso degli ultimi anni, per la gioia di tutte le sue fan:

