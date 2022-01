Luca Argentero, chi è la moglie e lo splendido matrimonio

Luca Argentero, chi è la moglie dell’attore di Doc – Nelle tue mani: scopriamo tutto sulla donna e sul loro splendido matrimonio.

Doc – Nelle tue mani sta per tornare con la seconda stagione: in prima serata su Rai 1, a partire da giovedì 13 gennaio, tornerà il medical drama che vede come protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Fanti. Andiamo a scoprire quindi qualcosa in più sulla vita privata dell’attore: vediamo chi è la moglie Cristina Marino e i dettagli del loro matrimonio.

Luca Argentero, chi è la moglie

Si chiama Cristina Marino la dolce metà di Luca Argentero. Nata a Milano nel 1991, anche lei è un’attrice, giunta da giovanissima nel mondo dello spettacolo recitando in alcuni spot pubblicitari. Dopo l’esperienza da modella, per Cristina arrivano i primi ruoli da attrice, che sono nel 2009 con il film Amore 14 di Federico Moccia e nel 2013 con la miniserie Casa e Bottega.

La donna negli anni successivi continua a lavorare come modella e si fa strada nel mondo del web, aprendo la piattaforma Befancyfit, che tratta salute, fitness e benessere. Nel 2018 ha anche partecipato al reality Dance Dance Dance, vincendo in coppia con Giulio Berruti.

Luca Argentero e Cristina Marino: come si sono conosciuti

I due si sono conosciuti nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi. Al tempo, l’attore era sposato con Myriam Catania e in molti hanno addossato a Cristina le colpe per il divorzio. In realtà, l’attore non ha tradito l’ex moglie e inoltre i rapporti tra i due ex coniugi sono rimasti ottimi.

Luca e Cristina hanno una vita una figlia, chiamata Nina speranza, nel maggio 2020, poi un anno dopo è arrivato anche l’attesissimo matrimonio, nella splendida location di Città del Piave, dove i due vivono insieme.

