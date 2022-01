Doc 2 quanti episodi sono e trama

Doc 2, scopriamo qualche dettaglio sulla seconda stagione del medical drama: quante puntate sono e di cosa parlerà.

L’attesa è terminata: torna finalmente Doc – Nelle tue mani con l’attesissima seconda stagione, dopo il grande successo della prima stagione. Rivedremo Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti e in questa stagione, stando alle anticipazioni, si punterà lo sguardo con decisione sulla situazione attuale, parlando accuratamente della pandemia. Vediamo dunque qualche dettaglio in più sulla seconda stagione, in arrivo stasera.

DOC – NELLE TUE MANI, COME FINISCE LA PRIMA STAGIONE DELLA FICTION CON LUCA ARGENTERO

Doc 2, quanti episodi sono

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani prenderà il via giovedì 13 gennaio, ovviamente in prima serata su Rai1. In totale saranno otto le puntate della serie, tutte visibili il giovedì sera sul primo canale della Rai. Il primo appuntamento, come detto, è il 13 gennaio, mentre quello finale il 3 marzo. Salterà giovedì 3 febbraio, quando su Rai1 andrà in onda il Festival di Sanremo. Questo è il programma degli episodi della seconda stagione di Doc:

13 gennaio 2022

20 gennaio 2022

27 gennaio 2022

10 febbraio 2022

17 febbraio 2022

24 febbraio 2022

3 marzo 2022

Doc 2, la trama

Al centro della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ci sarà quindi il coronavirus, con i medici del Policlinico Ambrosiano che si troveranno a fronteggiare tutti i problemi legati alla pandemia, che hanno tragicamente segnato il nostro paese, e il mondo intero, negli ultimi due anni. Ogni medico si troverà a dover affrontare un proprio dolore personale e faranno squadra per superare le difficoltà personali.

Per quanto riguarda il protagonista, il dotto Fanti, questo cercherà di recuperare il proprio ruolo di primario e di riconquistare l’ex moglie Agnese, cercando dunque di rimettere in ordine sia la sua vita professionale che quella lavorativa. Non sarà però un percorso facile per il dottore, che si trova ancora a fare i conti con le difficoltà derivanti dal suo incidente.

