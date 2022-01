Ospiti C’è Posta per te 22 gennaio 2022: c’è un grande campione

C’è posta per te: chi sono gli ospiti della puntata di sabato 22 gennaio 2022? Scopriamo cosa ci aspetta nel programma di Canale 5.

Torna il solito appuntamento di sabato sera con Maria De Filippi e le sue famose buste. Va in onda una nuova puntata di C’è posta per te, uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Tantissime le emozioni che ci aspettano anche nelle puntate di sabato 22 gennaio: vediamo gli ospiti della serata.

C’è posta per te: gli ospiti di sabato 22 gennaio

Come ben sappiamo, sono tante le storie che vengono raccontate da Maria De Filippi su Canale 5. Storia di amori, di vicende quotidiane, di conflitti e di sentimenti: c’è di tutto a C’è posta per te e anche questo sabato ci sarà spazio per storie intense ed appassionanti. Una delle attrattive del programma è però rappresentato anche dai tantissimi ospiti Vip che in ogni puntata animano il programma con la loro presenza.

Abbiamo visto finora volti molto famosi e amati: nella prima puntata ci sono stati Paolo Bonolis e Stefano De Martino, poi a seguire nelle puntate successive abbiamo visto grandi ospiti come Teo Mammuccari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e il turco Can Yaman. Ma chi vedremo questa settimana?

Nello studio di Canale 5 questa sera vedremo due volti molto amati dal pubblico italiano. Ci sarà uno degli attori più apprezzati del cinema nostrano, Luca Argentero, protagonista in queste settimane di una delle fiction più seguite come Doc – Nelle tue mani, giunto alla seconda stagione con un enorme seguito di pubblico. Poi ci sarà uno dei calciatori più famosi di sempre, la leggenda Roberto Baggio, pallone d’oro e con un passato in grandi squadre come Juve, Milan e Inter.

