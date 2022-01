Ivana Spagna prima e dopo: chirurgia FOTO

Ivana Spagna, scopriamo com’è cambiata negli anni la cantante e le eventuali operazioni chirurgiche cui si è sottoposta.

Quella di Ivana Spagna è sicuramente una delle voci più amate e riconosciute della musica italiana. Ha scritto pagine importanti della musica italiana, ma anche del cinema, con la splendida versione italiana della colonna sonora del Re Leone. Insomma, una vera e propria icona, ma col passare degli anni la donna è cambiata moltissimo: scopriamo com’era prima e com’è ora e le operazioni chirurgiche cui si è sottoposta.

LEGGI ANCHE: C’è posta per te, colpo di scena tra padre e figlia: sorpresa Emad per Vivienne

Ivana Spagna prima

Sono passati tanti anni dagli esordi della cantante, che risalgono agli anni ’70, col grande successo arrivato soprattutto a metà degli anni ’80, in particolare col singolo Easy Lady che ha impazzato in tutta Europa. Oltre a una grandissima cantante, negli anni ’80 e ’90 Ivana Spagna è anche stata un modello di bellezza, intrigando molto soprattutto col suo look aggressivo.

Negli anni la donna però è cambiata molto e oltre ai normali segni dell’età, la Spagna forse si è sottoposta anche a diversi interventi chirurgici.

Ivana Spagna oggi

Oggi la donna appare infatti molto diversa, il suo viso sembra cambiato, senza aver immutato la sua bellezza. Potrebbe aver modificato gli zigomi e la bocca con le punturine di filler. Gli interventi per la cantante sono iniziati molto presto, già a 16 si è sottoposta a un ritocco al naso, per sistemare un problema di cui si vergognava molto da piccola.

La donna comunque non ha mai nascosto il suo ricorso alla chirurgia estetica, anzi l’ha sempre difesa a spada tratta, dicendo che non c’è nulla di male ad alleviare i segni dell’età grazie alla chirurgia. Insomma, diversi interventi per la donna, che però così si trova a suo agio col suo corpo e questo è ciò che conta. Complimenti alla bellezza di Ivana Spagna.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI