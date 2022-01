La Sposa chi è Paolino il bambino prodigio che lo interpreta

Maria, interpretata da Serena Rossi, instaura quasi subito un rapporto con Paolino dopo essersi trasferita al nord. Il piccolo rappresenta inizialmente l’unica speranza di felicità per la giovane. Al bambino manca la madre e lei intende prendersi cura di lui.

Chi è l’attore che interpreta Paolino? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui. Il suo nome è Antonio Nicolai, il cui faccino pulito ha fatto intenerire il cuore di tutti gli spettatori. È il figlio di Italo Bassi e vive in una famiglia che lo trascura costantemente. Suo nonno si occupa soltanto del lavoro nei campi, mentre la mente di suo padre è ferma nel tempo, perso nel ricordo della defunta ex moglie. Soffre di crisi epilettiche e non parla. Sarà fondamentale nel percorso di emancipazione di Maria.

Leggi anche: La Sposa di quale malattia soffre Paolino

Paolino de La Sposa: chi è l’attore

Antonio Nicolai è un giovane attore veneto, che ha ottenuto la parte di Paolino conquistando tutti ai casting de La Sposa. Questa rappresenta per lui la prima esperienza televisiva. Non è però la primissima volta in cui si è messo alla prova con il mondo dello spettacolo. L’approccio iniziale è avvenuto grazie al violino.

Antonio Nicolai ha dieci anni e proviene da Agna, un comune in provincia di Padova. Ha due fratelli, gemelli, di nome Marzio e Sebastiano. La sua famiglia vive immersa nella natura, circondata da animali. Ai provini è riuscito a conquistare tutti grazie alla sua grande passione per il violino, che ha portato con sé. Parlando di sé, ha spiegato la sua grande passione per gli animali. In casa vive infatti con ben quattordici gatti, un cane, una tartaruga e sei galline.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI