La Sposa di quale malattia soffre Paolino

La Sposa è un’apprezzata miniserie Rai con protagonista Serena Rossi. Il secondo episodio in prima serata su Rai andrà in onda domenica 23 gennaio alle ore 21.25. Milioni di spettatori si sono appassionati alle vicende di Maria, che coinvolgono anche il piccolo Paolino. Ecco qualcosa in più su di lui.

Una vita tormentata quella del piccolo Paolino, che ha perduto la mamma in tenerissima età e ora non parla. A ciò si aggiunge una tremenda malattia, che ne mette a rischio lo stato di salute. Ecco di cosa si tratta.

La Sposa, Paolino di che malattia soffre

Maria si lascia tutto alle spalle, dicendo addio alla Calabria e alla propria famiglia. Lo fa per il bene dei suoi cari, le cui condizioni economiche sono tutt’altro che delle migliori. Si ritrova così nel profondo nord a lavorare nei campi, ma soprattutto sposata a un uomo che non conosce, Italo. Questi non la degna di uno sguardo, almeno inizialmente, dal momento che la sua mente è bloccata nel ricordo della defunta moglie.

In casa c’è però un raggio di luce e speranza. Si tratta del piccolo Paolino. Il bambino rappresenta un motivo per guardare al futuro. Maria inizia rapidamente a instaurare un rapporto con lui, che ha bisogno di cure particolari. Soffre Paolino per la morte della madre e non parla. Non va a scuola e da quando la madre è scomparsa vive nella stalla, dove dorme con gli animali.

Maria riesce però a conquistare la sua fiducia, lavorando per farlo tornare a scuola, sostenendo l’esame per frequentare la terza elementare dopo tante assenze. La malattia di cui soffre è l’epilessia. È in costante rischio di nuove crisi tremende. Come se non bastasse, una notte piovosa rischia di annegare in un fiume. È soltanto grazie all’intervento di Maria se è ancora in vita. Non ci vorrà molto prima che il piccolo veda in lei una nuova mamma.

