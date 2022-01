Tali e Quali, quando va in onda la finale: interviene Carlo Conti

La finale di Tali e Quali Show è avvolta nel mistero. L’ultima puntata doveva andare in onda ieri sabato 29 gennaio ma l’elezione del presidente della Repubblica ha stravolto tutto

Dopo tre puntate, Tali e Quali Show è giunto all’atto finale. Lo show condotto da Carlo Conti ha permesso di conoscere tantissimi personaggi comuni in grado di mostrare tutto il loro talento. L’ultima puntata doveva andare in onda il 29 gennaio ma il palinsesto Rai è stato travolto dall’elezione del presidente della Repubblica. Ora però la trasmissione della finale di Tali e Quali è avvolta nel mistero.

Tali e Quali quando va in onda la finale

L’imprevista elezione del Presidente della Repubblica che ha sancito il Mattarella bis ha cambiato il palinsesto di Raiuno. Lo speciale del TG1 condotta Monica Maggioni ha seguito l’intera votazione che ha portato all’elezione del presidente. Al termine non è andato in onda Tali e Quali show così come previsto. Raiuno ha lasciato spazio all’approfondimento politico con uno speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

La notizia ha colto di sorpresa tutti i fan di Tali e Quali show che attendevano la puntata finale della gara. Era tutto pronto ed era stato annunciato anche il quarto giudice speciale della serata: Leonardo Pieraccioni. Sull’episodio ha provato a fare chiarezza Carlo Conti che su Instagram ha comunicato che Tali e Quali Show non sarebbe andato in onda e ad oggi ancora non si conosce la data.

Il palinsesto di Raiuno è infatti ricco di eventi che potrebbero far slittare ulteriormente la puntata finale. Sabato 5 febbraio infatti è dedicato alla finale del Festival di Sanremo 2022. Per questo è plausibile che la finale di Tali e Quali Show andrà in onda il 12 febbraio. Questo però comporterebbe lo slittamento della prima puntata de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. Lo stesso Carlo Conti ha smorzato i toni con una battuta: “Questa sera qualcosa di tale e quale c’è: il presidente della Repubblica”

