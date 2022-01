Anticipazioni Uomini e Donne Matteo, Armando e Denise un bacio inaspettato

Scopriamo le anticipazioni di Uomini e Donne sulle registrazioni non ancora andate in onda e che vedono un risvolto clamoroso tra Matteo e le sue corteggiatrici

Il trono di Matteo Ranieri a Uomini e Donne è finalmente entrato nel vivo appassionando i telespettatori. Hanno toccato il cuore dei fan del programma condotto da Maria De Filippi le immagini del tronista in lacrime per aver visto Armando Incarnato avvicinarsi a Denise. La bella corteggiatrice dopo la scorsa puntata in un momento di fragilità si è fermata a parlare prima di andare via con il cavaliere napoletano del Trono Over. Incarnato, interessato a lei, le ha fatto notare che Ranieri non è stato particolarmente attento al suo racconto, non ha mostrato, a suo dire, vicinanza quando la ragazza ha parlato della scomparsa prematura di suo padre.

Matteo, che aveva visto la scena da dietro le quinte, si è infastidito molto. Denise ha risposto a tono dicendo che lei non tollera che le si mettano i piedi in testa, ascolta tutti, come in questo caso l’imprenditore partenopeo ma è sempre ben chiaro il suo intesse ed il rispetto che si deve ad un uomo. La corteggiatrice, se pur innervosita dall’atteggiamento del Tronista, a interesse solo per lui. Matteo ha chiarito anche con Armando, è rimasto ferito perché lo reputava un amico e non si aspettava che lui ci provasse con una sua conoscenza. Il cavaliere del Trono Over si è subito scusato e si è fatto indietro, non immaginava che al Tronista piacesse davvero Denise.

A sparigliare le carte le anticipazioni non ufficiali di uomini e donne delle registrazioni non ancora andate in onda. Dalla reazione avuta è facile immaginare quanto Matteo sia interessato a Denise. La ragazza però non ha ancora sorpassato la sua rivale. Matteo e Federica sono usciti in esterna si sono divertiti tantissimo e hanno mostrato una ritrovata complicità. Tra i due è scattato anche un bacio appassionato che ha confuso i presenti. Ranieri sembra particolarmente confuso chi avrà la meglio tra Denise e Federica? Al momento è difficile dire quale delle due corteggia attrici sia la preferita dell’ex fidanzato di Sophie Codegoni.