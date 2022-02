Dargen D’Amico, chi è il cantante che sarà tra i big in gara con il brano Dove si balla al Festival di Sanremo: scopriamo tutto sulla sua carriera.

Prima esperienza al Festival di Sanremo per Dargen D’Amico, uno dei cantanti più importanti della scena underground musicale italiana, reduce dalla collaborazione con Fedez per il suo ultimo CD: Disumano. L’esperienza all’Ariston è un’ottima possibilità per Dargen per far conoscere la sua musica al grande pubblico: ripercorriamo la sua carriera.

LEGGI ANCHE: Dove si balla Dargen D’Amico testo e significato Sanremo 2022

Chi è Dargen D’Amico

Jacopo D’Amico, in arte Dargen, nasce a Milano nel novembre 1980. Sin da piccolo si appassiona alla musica, avvicinandosi alla scena rap milanese e fondando con Guè Pequeno e Jake La Furia il gruppo Sacre Scuole. Il gruppo si scioglie nel 1999, con gli altri due rapper che proseguono la loro avventura con i Club Dogo, mentre Dargen intraprende la carriera da solista, pubblicando nel 2006 il suo primo album: Musica senza musicisti.

Il successo per Dargen arriva però due anni dopo, nel 2008, con l’album Di vizi di forma virtù, che rappresenta il disco che fa conoscere l’artista al pubblico appassionato alla nascente e crescente scena musicale milanese. Da lì in poi, Dargen pubblica altri 7 album in studio, l’ultimo è Bir Tawil nel 2020. Oltre alla carriera da solista, l’artista porta avanti moltissime collaborazioni come producer e dj, l’ultima proprio appunto con Fedez. Il connubio tra i due milanesi ha portato all’uscita di Disumano, che rappresenta una sorta di rinascita per il rapper dopo l’esperienza sanremese con Chiamami per nome. Inoltre, Dargen ha lavorato come autore proprio a quel brano e a un altro in gara al Festival dell’anno scorso: Dieci di Annalisa. Dopo averlo fatto indirettamente, quindi, Dargen D’Amico quest’anno prenderà parte in prima persona alla kermesse musicale con la canzone Dove si balla.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI