Dargen D’Amico perché indossa sempre gli occhiali: com’è senza

Dargen D’Amico è uno dei cantanti del Festival di Sanremo 2022. Porterà in gara il brano inedito dal titolo Dove si balla, che trasformerà il palco dell’Ariston in una discoteca.

Avete mai visto Dargen D’Amico senza gli occhiali da sole? Il celebre artista si “tutela” dietro lo specchio dei propri vetri oscurati. Sapete perché?

Dargen D’Amico sempre con gli occhiali

È quasi impossibile trovare una foto in cui Dargen D’Amico non indossi gli occhiali da sole. Inutile provare a scorrere il suo profilo Instagram fino ai primi scatti pubblicati, fidatevi. Spulciando però nel web siamo riusciti a trovare un vecchio scatto fatto nel locale Hollywood. Il suo vero nome è Jacopo D’Amico, ormai da anni affermatosi nel mondo della musica. Nonostante ciò, il pubblico di massa non ha idea di chi sia, anche se può essere incappato in una delle sue collaborazioni, senza saperlo.

Dargen D’Amico indossa sempre gli occhiali da sole e questa è una delle caratteristiche distintive del suo aspetto. Sono un elemento che ben si sposa alla sua grande riservatezza. Nonostante sia un personaggio pubblico ormai da molto tempo (per anni ha preso parte alle sfide di freestyle a Milano con il nome di Corvo d’argento), prova in tutti i modi a tutelare la propria privacy.

Ha avuto modo di parlarne nel corso di alcune interviste. Impossibile, infatti, non chiedergli del motivo che si cela dietro a quegli occhiali da sole costantemente indossati. È un modo per restare se stesso, ha spiegato. Avere sugli occhi delle lenti scure impedisce agli altri di scorgere i segreti del proprio animo. Una spiegazione filosofica e poetica, che ben si sposa con il personaggio.

Darsi al pubblico non vuol dire offrirsi alla massa in sacrificio al 100%. Ogni artista sente il bisogno di tutelarsi in qualche modo. Si rischia infatti il pericolo di perdersi nel confronto con la fama, smarrendo la propria identità. Esiste però anche una spiegazione incredibilmente pratica, ovvero che i suoi occhi provano fastidio con la luce artificiale.

La verità non la scopriremo mai, anche perché ormai questo elemento è divenuto parte del suo stile. Se anche inizialmente avesse avuto motivazioni pratiche, ora non c’è modo di tornare indietro, pur volendo. Va da sé che indosserà gli occhiali da sole anche a Sanremo.

