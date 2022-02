Gf VIP, la rivelazione di Manila dopo la puntata: divorzio e lacrime

Dopo la puntata del Grande Fratello VIP del 31 gennaio Manila e Delia si allontanano dal gruppo per raccontarsi delle confidenze: divorzio e lacrime

Dopo la puntata del 31 gennaio al grande fratello VIP si sono registrati momenti di forte commozione. Mentre i concorrenti discutevano del taglio di budget per la spesa settimanale, Delia e Manila si sono allontanate dal gruppo per parlare di quanto accaduto durante la diretta. La modella di origini venezuelane ha mantenuto la sua parola, ha lasciato Alex belli non perché non sia innamorata ma perché è stufa di quanto è accaduto. Non è stata una decisione semplice per la candidata alla finale.

Ha vissuto una puntata dalle forti emozioni: prima il confronto con il marito, o meglio ex, poi la scoperta di essere la preferita del pubblico. Ha accusato il colpo e dopo la drenalina della diretta ha iniziato ad avere dei dubbi su quanto accaduto. Manila si è resa conto del momento di difficoltà della Duran e per farle capire che la vita è adesso, come cantava Baglioni, le ha raccontato la sua storia, la sofferenza per il divorzio dal suo famoso ex marito. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo dopo la puntata del Grande Fratello di ieri sera e come ha reagito l’attrice alle novità emerse in diretta sulla sua vita sentimentale.

GF VIP, Delia in lacrime dopo la puntata

Delia visibilmente provata dal turbinio di emozioni che approvato durante la puntata del grande fratello VIP del 31 gennaio si è avvicinata a Manila. Insieme alla concorrente ha iniziato a parlare di quanto è successo durante la diretta. Le due hanno commentato il confronto che la modella venezuelana ha avuto con Alex Belli. Hanno ripercorso i momenti salienti del percorso della concorrente all’interno del reality che l’hanno portata a lasciare il marito.

Delia dopo aver confessato all’amica di averla nominata come candidata finalista di questa edizione del grande fratello ha poi manifestato dei dubbi riguardo la sua decisione. È scoppiata in lacrime perché è ancora palesemente innamorata di suo marito Alex ma lo stesso tempo non riesce a perdonarlo per quanto accaduto con Soleil. È qui che Manila per consolarla ha raccontato la storia del suo divorzio, dopo averle prima detto le classiche frasi riguardo la sua vita sentimentale e al fatto che anche lei ha sbagliato in certe reazioni eccessive.

Gf VIP, Manila spiega i motivi del suo divorzio

Il rispetto reciproco e i valori del matrimonio sono la prima cosa. Ha iniziato così Manila a consolare Delia, dicendo che lei stessa a volte si innervosiva nel vedere Alex che si comportava in modo il rispettoso nei confronti della moglie. Ha poi iniziato a raccontare la sua storia e la sua sofferenza dopo il divorzio dall’ex marito. Lex Miss Italia aveva raccontato solo a Francesca Cipriani dei motivi che portarono alla rottura con Ciccio Cozza e ha deciso di aprirsi con la Duran.

Manila ed il suo ex marito di sono lasciati per differenze caratteriali. Nonostante quattro anni di fidanzamento e 12 di matrimonio si sono resi conto solo dopo di avere due caratteri completamente diversi. Da giovani certe differenze non si notano. Inoltre, il lavoro del marito a portato a creare maggiore distanza nella coppia fino a sentirsi come due estranei. Manila ha detto però che anche nelle difficoltà bisogna vedere il meglio, bisogna ricordare i momenti belli vissuti. Attualmente lei e in ottimi rapporti con l’ex marito e padre dei suoi figli.

