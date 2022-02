Gf Vip, il testo integrale della lettera di Soleil ad Alex “in attesa del tuo colpo di scena”

Al Grande Fratello VIP, nella puntata del 31 Gennaio, ha emozionato il testo della lettera che Soleil ha scritto ad Alex. Leggiamola insieme Nella puntata ieri sera del 31 gennaio al Grande fratello se cercato di fare nuovamente chiarezza sulla natura del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Se sono chiari i sentimenti all’insegna dell’amore libero da parte dell’ex attore di Centovetrine, è sempre risultato difficile definire cosa prova l’influencer per il marito, o meglio ex marito, di Delia Duran.

D’altronde entrambi non vogliono essere inscatolati in nessuna definizione. A parlare d’amore è stata anche Soleil in un’accorata lettera che ho scritto ad Alex, leggiamo insieme il testo di questo lungo messaggio che sa di dichiarazione.

Grande Fratello VIP, il testo della lettera di Soleil ad Alex

Ti scrivo queste parole seduta nella nostra sauna. Con il profumo della tua crema sulle mie mani per sentirti qui. Scomodamente sola ultimamente penso e ripenso ad ogni attimo, alla bellezza ed unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini pieni di gioia e privi di paure e preoccupazioni. Abbiamo scoperto le 1000 complicità e sintonie che ci hanno legato fortemente.

Ci siamo lasciati prendere da quella dannata parola amore che per noi aveva un senso, un affetto immenso, indescrivibile e profondo. Ho sentito un bisogno indescrivibile di proteggerti e di tutelarti quando hai detto di essersi innamorato di me. Quel ti amo detto di nascosto sotto quelle famose coperte ho cercato di prenderlo nel modo più amletico. Come citava il nostro adorato Davide forse ti eri perso nell’opera. Ho compreso lo sbando E ti sono stata vicina nel cercare di comprendere la realtà, di farti tornare alla tua vita nonostante la tua assenza fosse la mia più grande paura qui dentro.

Quando scoperto che tutto ciò ha messo in crisi il tuo rapporto mi sono sinceramente sentita mortificata, Ho sempre voluto solo la tua felicità. Infine proprio come nelle opere è arrivato il momento di chiudere il sipario da parte mia avrai sempre affetto e appoggio, pieno sostegno qualsiasi decisione penso ormai di conoscerti di comprenderti al meglio e con questo sento di consigliarti una presa di posizione, qualunque essa sia.

Se il tuo, o il vostro intento, è quello di recuperare quanto di sano e dignitoso c’è nel vostro matrimonio, ti consiglio di venire e con la drammaturgia che ti contraddistingue di portare via tua moglie. Solo così potrete finalmente riparare a tutto. Con questo esco di scena ma ricorda che la vita raramente da seconde possibilità. Sempre al tuo fianco in attesa del tuo colpo di scena.

