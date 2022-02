Ornella Muti dove vive: la nuova vita della diva

Dove vive Ornella Muti? Convive con un uomo? È single? Ecco cosa sappiamo della nuova vita della donna più bella del mondo.

Scoprite insieme a noi dove si trova la nuova abitazione di Ornella Muti. Un luogo splendido, immerso nella natura e nella pace. Ecco con chi condivide casa.

Ornella Muti è single

Ornella Muti è single. Dopo aver vissuto una vita sotto pressione e portato avanti una carriera attoriale per 50 anni, è tempo per lei di riposare, rilassarsi e meditare: “Non sento la mancanza di un nuovo amore. Non so se ne avrò un altro. Prima dovrei capire cos’è quello vero. Quanto visto nei film non esiste. Ora voglio che l’obiettivo sia l’amore per me. Ora medito tutti i giorni”.

Ornella Muti, dove vive

Ornella Muti ha deciso di vivere in una villa a dir poco meravigliosa, un tempo un’abbazia. Si trova in Piemonte. Enormi giardini e ampie vetrate. Un luogo di totale quiete, che l’attrice condivide con Naike Rivelli, sua figlia. Le due hanno abbandonato Roma da qualche anno, preferendo la quiete di un piccolo comune come Lerma, in provincia di Alessandria.

Un’ex abbazia in campagna, dove le due amanti delle yoga possono meditare e cibarsi di serenità, ambientale e mentale: “Faccio una vita da campagna. La mia esistenza è tutta per la mia famiglia, dai miei tre figli, Naike, Carolina e Andrea, ai miei nipoti, così come ai miei amici”.

Lerma è un comune di meno di mille abitanti, circa 854, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Questo luogo si trova su di un colle dell’Alto Monferrato e domina dall’alto la valle del torrente Piota. Buona parte del territorio rientra nel Parco Regionale delle Capanne di Marcarolo.

L’abitazione viene spesso mostrata attraverso i social di Naike Rivelli, che ha ormai da tempo svelato anche qual è l’animale domestico che madre e figlia tengono in casa. Si tratta di una maialina di nome Kaira.

