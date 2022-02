Roberta Capua chi è il marito: storia di un amore

Roberta Capua torna protagonista in televisione con la conduzione del Prima Festival: scopriamo chi è il marito e i dettagli della loro storia d’amore.

Tra i protagonisti del Prima Festival, show che anticipa le serate sanremesi, ci sarà Roberta Capua, tornata definitivamente in televisione dopo anni di assenza e coadiuvata, in quest’avventura, da Ciro Priello e Paola Di Benedetto. L’ex Miss Italia è stata a lungo lontana dalle telecamere e dalla televisione, ma da circa un anno ha fatto il proprio attesissimo ritorno grazie alla trasmissione L’Estate in diretta. Vediamo chi è il marito della donna, tra i motivi della lontananza di Roberta Capua dalla televisione in questi anni.

Roberta Capua, chi è il marito

Nata a Napoli nel 1968, Roberta Capua ha 54 anni di età. Ha raggiunto molto presto il successo, vincendo Miss Italia nel 1986 e arrivando seconda a Miss Universo l’anno seguente. Da quel momento, Roberta Capua ha lavorato molto in televisione, raggiungendo un’ottima risonanza, ma improvvisamente ha abbandonato le scene, ritirandosi a vita privata per dedicarsi alla famiglia. Gli anni 2000 hanno visto quindi la progressiva scomparsa di Roberta Capua, che intanto pensava a costruirsi la propria famiglia. Stefano Cassoli è il marito di Roberta Capua.

L’uomo è un imprenditore immobiliare bolognese e ha 56 di anni di età ma non sappiamo moltissimo di lui. I pochi dettagli noti li ha raccontati in diverse interviste Roberta Capua. I due si sono conosciuti ad un “appuntamento al buio”, presentati da amici in comune. Nel 2008 la coppia ha avuto un figlio, Leonardo che ora ha 14 anni, e nel 2011, dopo cinque anni di fidanzamento, si è unita in matrimonio.

Una cerimonia riservata con 60 invitati e che si è celebrata presso Palazzo D’Accursio a Bologna. Un’unione felice e duratura, coltivata da Roberta nei tanti anni di assenza dalla televisione, un lasso di tempo che la donna ha sfruttato a pieno per godersi la sua famiglia. Innamoratissima del marito, ha infatti deciso di trasferirsi nel capoluogo emiliano e abita ancora a Bologna.

Prima di conoscere suo marito, l’ex Miss Italia ha avuto prima una relazione col nuotatore Massimiliano Rosolino nel 2003, terminata circa due anni dopo. Poi Roberta ha avuto una storia con Giorgio Rastelli, all’epoca direttore delle risorse artistiche di Mediaset. I due si sono anche sposati ma poi il matrimonio non è andato a buon fine.

