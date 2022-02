Ema Stokholma, chi è l’ex fidanzato Gemitaiz

Sul palco dell’Ariston Amadeus, alla terza e ultima conduzione del Festival di Sanremo, ha fatto svariati collegamenti con Rai Radio 2, che intervista i cantanti in gara dopo le loro esibizioni. Sul web in tanti sono rimati folgorati da Ema Stokholma. Ecco chi è.

Scopriamo qualcosa in più sulla famosa DJ e conduttrice radiofonica. Chi è Ema Stokholma? Sapevate che un suo ex è un musicista molto famoso? Ecco ciò che sappiamo.

Chi è Ema Stokholma

Ema Stokholma è lo pseudonimo di Morwenn Moguerou. È una celebre DJ, conduttrice radiofonica e televisiva, pittrice e modella francese (con cittadinanza italiana). Nel 2020, durante il primo Festival di Sanremo condotto da Amadeus, ha avuto la chance di occuparsi del PrimaFestival e AmaSanremo. Ha poi seguito la diretta dell’edizione 2021 su Rai Radio 2.

Nel corso del 2021 ha fatto il proprio debutto come cantante, pubblicando il suo primo singolo, Menage a trois. Ha inoltre vinto il Premio Bancarella con la sua autobiografia, Per il mio bene. Ha avuto modo di raccontarsi, proponendo la sua difficile storia personale come ancora di salvezza per chi si ritrova in situazioni difficili. È possibile venir fuori da certi incubi.

Sua madre era una donna violenta e suo padre abbandona la famiglia ancor prima della sua nascita. Ema sviluppa una fervida fantasia per trovare rifugio dalla realtà crudele: “Tutto iniziava sempre con una doccia fredda. Mi trascinava in vasca e mi ci buttava dentro ancora vestita. A volte mi teneva la testa sott’acqua. Era un mostro. Ho capito poi perché lo faceva. Non aveva nulla. Non la odio più”.

Ema Stokholma, ex fidanzato

Ema Stokholma vanta una carriera invidiabile, frutto dei suoi molteplici talenti. Un vero e proprio vulcano, ricca d’estro e in grado di cimentarsi con successo in qualsiasi sfida. Essendo un personaggio pubblico, la sua vita privata è spesso sotto gli occhi di tutti. Conosciamo dunque il nome di un suo famoso ex fidanzato, Gemitaiz.

È uno dei rapper più apprezzati d’Italia. Il loro rapporto è stato molto intenso. Una relazione durata due anni, caratterizzati da delle vere e proprie montagne russe emotive. Ema ha definito questa storia come bella ma molto complicata. Non si conoscono gli esatti motivi ma è facile pensare come vi siano state delle incompatibilità a livello caratteriale.

Gemitaiz vive sulla linea sottile tra genio e sregolatezza, come dimostra anche il gesto compiuto poco dopo la rottura con Ema Stokholma, quasi a volersi vendicare di qualcosa. Ha infatti pubblicato sui social una foto a luci rosse con un’altra donna, Sara Calixto, facendo parlare di sé a lungo il mondo del web, non per motivi legati alla musica.