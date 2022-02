Highsnob e Hu stanno insieme? La verità sulla coppia di Sanremo 2022

Highsnob e Hu partecipano insieme al Festival di Sanremo 2022: ma com’è la situazione tra i due? Stanno insieme? Scopriamo tutti i dettagli.

Molta la curiosità che circola intorno a Highsnob e Hu, una delle coppie che prende parte alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. I due recitano il ruolo degli outsider, ma sono pronto a stupire tutti portando la loro alchimia sul palco dell’Ariston. In molti però già si chiedono se dietro al loro connubio artistico ci sia di più: i due stanno insieme? Scopriamo tutti i dettagli.

Abbi cura di te Highsnob e Hu testo e significato Sanremo 2022

Highsnob e Hu stanno insieme?

I due si sono incontrati grazie a Sanremo giovani ed è subito scattato un certo feeling, che li ha portati a intraprendere insieme il cammino verso il Festival. A dicembre 2020 sono stati tra i finalisti di Sanremo giovani, poi, come raccontato da Tv Sorrisi e Canzoni, lui le ha proposto di collaborare, ma hanno dovuto fare i conti con il lungo stop dovuto ovviamente al Covid, che negli ultimi anni ha flagellato il mondo della musica. Poi però finalmente riescono a riunirsi e nasce il brano che porteranno al Festival: Abbi cura di te.

I due mostrano una grande sintonia artistica, ma c’è qualcosa di più? In realtà, non ci sono conferme su una loro eventuale relazione, che vada oltre quella lavorativa. Insomma, non si sa se i due stiano insieme oppure no, ma è probabile che la loro relazione si fermi all’aspetto artistico, se poi in futuro ci sarà altro o se c’è qualcosa e i due lo stanno tenendo al segreto, lo scopriremo probabilmente solo più avanti. Intanto, i due saranno protagonisti sul palco dell’Ariston, con l’obiettivo di affermarsi finalmente presso il grande pubblico grazie al Festival.

