Checco Zalone è stato il grande mattatore della seconda serata del Festival di Sanremo. Le sue canzoni hanno colpito nel segno, in particolar modo Poco ricco, cantata da un trapper tormentato, Ragadi.

Ecco il testo dell’irriverente canzone e proviamo a capire a chi facesse riferimento la parodia proposta dal celebre comico, attore e regista Checco Zalone.

Checco Zalone, chi è Ragadi

A chi è ispirato Ragadi? Il trapper tormentato proposto sul palco del Festival di Sanremo 2022 da Checco Zalone fa riferimento a un artista in particolare? Sono tanti i nomi che vengono in mente e infatti il comico pare proprio abbia voluto inglobare un’intera categoria.

Negli ultimi anni siamo stati abituati a una sequela enorme di giovani artisti della trap (e non solo) venuti fuori da situazioni di indigenza, reali o fittizie (o quantomeno esagerate nei racconti). Le periferie, il frigo vuoto, la violenza nelle strade e le brutte amicizie. Quante storie di questo genere abbiamo sentito. Viene dunque da pensare che Ragadi voglia prendersi un po’ gioco di artisti come Achille Lauro, Sfera Ebbasta, Rancore, Anastasio, Fedez, Ultimo e chi sa chi altri.

Poco Ricco, il testo di Checco Zalone

Che ne sai di me, della mia Playstation 2 quando già da un po’ c’era la 3, eh

Che ne sai di me, delle gioie mie represse, del mio iPhone 5, senza la s

Quando cammini per strada, vedi l’insegna di Prada,

ma senti una voce amara che ti dice Zara

Quando nell’autosalone, scusi un’informazione, quel Porsche nero c’è a km 0?

Quando ti senti prigioniero, nel tuo quartiere galera, perché vivi a 3km da Brera

E lì la sera guardavo la ringhiera, stavolta mi impicco

Sento ancora le ferite di quand’ero poco ricco

Sai ci penso quando attracco con il mio caicco

Mamma mia quanto ero poco ricco

Quando scendo do la mancia allo sceicco

Minchia zio come ero poco ricco

Quando compro i croccantini del mio cane bracco

(Da chi li hai comprati?) Da Cracco!

Uno te lo scrocco

Per rispetto di mia madre, devastata dopo yoga la mattina

Dentro casa una sola filippina

Dolce botulina, adesso nei hai 44 in fila

Col resto di due in permesso a Manila

E ricordo mio padre, con le puttane in viale Monza

Quelle a 20 euro basse e con la panza

Adesso ho un padre eccezionale, va a puttane dentro il bosco verticale

E lì ci ho preso un trilocale, ci vado a meditare

E dal terrazzo dietro corso Como guardo il Duomo

Lo compro io, si può sfrattare Dio?

E lì il morale cade a picco

Il cash non mi ha cambiato, sono ancora poco ricco

Questa vinceva il Festival

poco ricco

E c’ho le ragadi

Dedicata a voi, a tutti i poco ricco del mondo

Alle aliquote al 20, ai bonus facciata lì su, a quelli che do la macchina indietro o pago la maxi rata, ai conduttori di programmi serali, che fanno le televendite, buon PNRR a tutti

Ragadi

Ragadi

