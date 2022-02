Voglio amarti Iva Zanicchi testo e significato Sanremo 2022

Tra i grandi nomi della musica italiana in gara al Festival di Sanremo 2022 c’è Iva Zanicchi: testo e significato della canzone Voglio amarti

Grande ritorno al Festival di Sanremo per una delle grandi stelle della musica italiana. Iva Zanicchi è una vera e propria icona della storia del Festival, con tre vittorie all’attivo: nel 1967 in coppia con Claudio Villa con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara, in coppia con Bobby Solo, e infine nel 1974 con Ciao cara come stai? L’ultima apparizione della regina dell’Ariston al Festival risale al 2009, un’esperienza poco fortunata terminata con un’eliminazione prematura. Ora la donna ci riprova col brano Voglio amarti.

La canzone è un inno all’amore. Suscita serenità e gioia. L’amore è un sentimento strano che si può provare a ogni età ha spiegato alla stampa Iva Zanicchi. La storia di questa canzone è particolare. A scriverla è stata Italo Ianne e lo ha fatto pensando proprio a Iva Zanicchi. L’autore ha scritto la canzone pochi mesi dopo aver musicato per Fausto Leali “Io amo”. Voglio amarti l’ha tenuta nel cassetto per anni, dimenticandosene. È tornata fuori per caso. Scopriamo testo e significato della canzone Voglio amarti

Iva Zanicchi testo di Voglio amarti

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

