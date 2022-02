Ascolti Sanremo 2022 seconda serata: share e contatti

Il Festival di Sanremo 2022, condotto per la terza e ultima volta da Amadeus, è stato caratterizzato da una particolarità in queste prime due serate: conclusione anticipata rispetto alle precedenti edizioni. Niente Fiorello sul palco dell’Ariston mercoledì 2 febbraio, bensì Checco Zalone. Com’è andata?

Il web ha risposto in maniera eccellente a quanto proposto dalla seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Le canzoni di Checco Zalone hanno esaltato tutti, così come la maggior parte dei brani, in primis quello di Elisa. Ecco cosa ci dicono gli ascolti.

Sanremo 2022, ascolti seconda serata

Per la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 Amadeus ha scelto come co-conduttrice l’attrice Lorena Cesarini. Ben 13 i cantanti Big in gara, dopo 12 che si sono esibiti l’1 febbraio. Ciò ha portato anche alla formazione della prima classifica completa, con il giudizio esclusivo, per ora, della sala stampa.

Una serata particolarmente ricca, che ha visto sul palco anche svariati ospiti di prestigio. Da Checco Zalone a Laura Pausini, affiancata poi da Mika e Alessandro Cattelan. Un trio a dir poco intrigante, scelto per condurre l’Eurovision 2022, che si svolgerà nella città di Torino.

Si può dire che questa terza e ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus sta piacendo al pubblico. Stando ai dati dello share, è stato raggiunto un risultato addirittura migliore della prima serata. Toccato quota 55.8% di share, con più di 11 milioni di spettatori collegati (11.320.000). Volendo fare una divisione in due blocchi, si raggiunge il 55.3% di share nella prima parte (13.572.000) e il 57.3% di share nella seconda (7.284.000).

Un successo che non ha precedenti. È naturale fare confronti con le edizioni precedenti dello stesso Amadeus. Lo scorso anno si era registrato un certo calo nel corso della seconda serata, con il 42.1% di share, con circa 7.5 milioni di spettatori. Il pubblico sembra invece avere enormemente voglia di Sanremo stavolta, anche perché sa di normalità riconquistata.

Sanremo 2022, la classifica completa

Elisa – O forse sei tu

Mahmood e Blanco – Brividi

La rappresentante di lista – Ciao Ciao

Dargen D’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Emma – Ogni volta è così

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Irama – Ovunque sarai

Fabrizio Moro – Sei tu

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Noemi – Ti amo non lo so dire

Sangiovanni – Farfalle

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Rkomi – Insuperabile

Achille Lauro – Domenica

Matteo Romano – san

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Giusy Ferreri – Miele

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Aka7even – Perfetta così

Le Vibrazioni – Tantissimo

Yuman – Ora e qui

TANANAI – Sesso occasionale

Ana Mena – Duecentomila ore