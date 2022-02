Chi è Davide Petrella autore dei record a Sanremo 2022

Davide Petrella, chi è lo scrittore di numerosi testi in gara al Festival di Sanremo 2022: scopriamo tutto quanto su di lui.

Ascoltando gli annunci dei brani in gara, non sarà passato inosservato il ripetersi del nome di Davide Petrella tra gli autori di diversi testi. Sono 4 le canzoni del Festival che portano la sua firma, anche solo parzialmente: Ogni volta è così di Emma, O forse sei tu di Elisa, Domenica di Achille Lauro e Miele di Giusy Ferreri.

A questi brani, possiamo aggiungere anche La ragazza del futuro di Cesare Cremonini, il brano che l’artista presenta stasera come super ospite all’Ariston di Sanremo. Scopriamo dunque chi è Davide Petrella, l’uomo molto presente dietro le quinte del Festival di Sanremo 2022.

Chi è Davide Petrella

Conosciuto con lo pseudonimo di Tropico, Davide Petrella è un cantautore e compositore napoletano. Si avvicina al mondo della musica da giovanissimo e tra le prime collaborazioni di livello c’è quella con Cesare Cremonini, con cui Petrella collabora per i testi delle canzoni che compongono l’album Logico.

Le sue collaborazioni con grandissimi artisti della scena italiana sono svariate: nel 2017 firma Vorrei ma non posto di Fedez e J-Ax e Pamplona di Fabri Fibra in featuring con i TheGiornalisti: due successi enormi che hanno lanciato definitivamente la stella di Tropico come uno dei più celebri scrittori di testi in Italia.

Petrella però intanto porta avanti anche la propria carriera da cantante, pubblicando nel 2018 il suo primo album Litigare e nel 2021 il primo disco con lo pseudonimo di Tropico, dal titolo Non esiste amore a Napoli. Un album che ha ottenuto un’ottima risonanza, grazie al successo di alcuni singoli come Non esiste amore a Napoli e Piazza Garibaldi, che vantano la collaborazione di Calcutta e Franco 126.

