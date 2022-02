Makari 2 è in prima serata su Rai 1 da lunedì 7 febbraio. La miniserie con Claudio Gioè ci riporta in compagnia di Saverio Lamanna, le sue indagini, il suo grande amore e il sogno di diventare uno scrittore di successo. Al tempo stesso, però, offre agli spettatori un viaggio in Sicilia.

Dove è stata girata la fiction Rai Makari 2? Quali sono le location della Sicilia che potremo esplorare nel corso dei nuovi tre episodi?

Makari 2, dove è stata girata

Partiamo con il sottolineare il fatto che Makari, nella prima come nella seconda stagione, metta al centro della narrazione il borgo di Macari, in Sicilia. Un villaggio di pescatori molto caratteristico, sito nella punta estrema dell’isola. Un luogo da sogno che dà il nome all’intero golfo. Poche case site su una parete rocciosa, dalla quale ammirare tramonti indimenticabili.

Nel corso della seconda stagione ci si sposta dalla provincia di Trapani e Ragusa a quella di Agrigento. Non poteva mandare tra le riprese un salto alla Scala dei Turchi. Caratterizzata da una parete bianca accecante, è un luogo altamente turistico e per questo costantemente in pericolo.

Si resta nel territorio agrigentino, andando alla scoperta di un’altra celebre icona siciliana, la Valle dei Templi. Un sito archeologico considerato tra i più belli al mondo. Un Patrimonio dell’Unesco che rappresenta una ricca testimonianza della Magna Grecia. Makari 2 trova spazio proprio tra i templi, in alcune scene, nello specifico tra quello di Era Lacinia e Concordia. Oltre a Macari, ci si sposta anche in un altro borgo, Favara. Caratterizzato da case totalmente in pietra e vie tipicamente strette, presenta ancora oggi chiari segni di una profonda contaminazione culturale.

Makari 2, trama e cast

Torniamo a fare un salto nella vita di Saverio Lamanna. Il suo sogno di diventare uno scrittore di successo non si è realizzato. Il suo editore lo abbandona, considerando le vendite. A ciò si aggiunge il fatto che Suleima sia andata via. La sua assenza pesa ogni giorno di più.

Di colpo, però, qualcosa cambia. La giovane che gli fa battere il cuore torna in Sicilia per motivi di lavoro, e in pianta stabile a quanto pare. Lui si precipita da lei ma si rende conto che non è sola. Al suo fianco c’è il suo affascinante e ricco capo, Teodoro Bettini. Saverio non potrebbe essere più geloso. Dovrà lottare per riuscire a non perderla. Si preannuncia una stagione ricca di sentimenti e malintesi, oltre che di delitti.

Ecco il cast di Makari 2:

Claudio Gioè: Saverio Lamanna

Ester Pantano: Suleima

Domenico Centamore: Piccionello

Antonella Attili: Marilù

Filippo Luna: vicequestore Randone

Tuccio Musumeci: padre di Saverio

Non mancano però alcune new entry nel cast:

Andrea Bosca: Teodoro, nuovo capo di Suleima

Lorenzo Crespi (guest star)

Cristina Marino (moglie di Luca Argentero)

Bruno Torrisi

