Anticipazioni Uomini e Donne Gemma: torna Giorgio, Dama in lacrime

Anticipazioni Uomini e Donne, vediamo cosa sta succedendo tra Giorgio e Gemma: una mossa del cavaliere provoca le lacrime della dama.

Dominano come sempre le emozioni nel trono Over di Uomini e Donne. Al centro c’è, come spesso capita, Gemma Galgani, una dei volti ormai notissima del parterre del dating show di Canale 5. La donna ha ricevuto un messaggio da Giorgio Manetti, che ha infiammato di nuovo lo scontro con Tina Cipollari e ha riacceso i riflettori sul suo amore con Giorgio. Scopriamo cosa è successo.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa succede tra Gemma e Giorgio

Continua lo scontro tra Gemma e Tina Cipollari, con la dama che accusa l’opinionista di sabotare le sue storie d’amore. A tal proposito, Tina ha contattato gli ex di Gemma per chiedere delucidazioni a riguardo e scagionarsi una volta per tutte dalle accuse della donna. Uno dei videomessaggi ricevuti da Gemma viene da Giorgio Manetti, che ha negato ogni coinvolgimento di Tina nella fine della sua frequentazione con la dama di Uomini e Donne. Giorgio ha detto che un uomo, se innamorato, non si fa influenzare da fattori esterni e quindi Tina non c’entra nulla con la fine del loro rapporto. Giorgio ha inoltre consigliato a Gemma di smettere di prendersela con Tina e di pensare a come lei gestisce i rapporti.

Insomma, una presa di posizione netta, che non ha fatto piacere a Gemma, che non riesce a trattenere le lacrime. Una dura botta, ma vedremo come la donna reagirà a questa girandola di videomessaggi, tutti sulla falsariga di quello di Giorgio. Per ciò che concerne il cavaliere, non è escluso che in futuro possa intervenire di nuovo per dissipare i dubbi intorno alla simpatia tra lui e Tina e sul ruolo dell’opinionista nel naufragio delle storie d’amore di Gemma.

