Gallo Cedrone, significato titolo di Carlo Verdone

Gallo Cedrone è uno dei film più famosi di Carlo Verdone, ma che significato ha il titolo del film? Scopriamo tutti quanti i dettagli.

Nel 1998 vede la luce Gallo cedrone, film diretto e interpretato da Carlo Verdone che da vita a uno dei suoi personaggi più famosi: Armando Feroci. Una pellicola che rappresenta uno dei più grandi successi della carriera dell’attore romano e arriva in un periodo di grande fortuna per Verdone, dopo due grandissimi successi come Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond. Il film ha creato curiosità, sin da subito, anche per il suo titolo: cosa significa? Scopriamo tutti quanti i dettagli.

Cosa significa Gallo Cedrone

Il Gallo Cedrone è un animale che esiste davvero ed è un grande uccello che vive in un regime di poligamia e ha bisogno di un habitat particolare per sopravvivere. Come mai Verdone ha scelto questo animale come titolo del suo film? Il Gallo Cedrone nella filmografia del cineasta romano si fa simbolo di un tipo particolare di personaggio che ha avuto molta fortuna nella cinematografia romana e che è stato esaltato proprio da Carlo Verdone ed è il personaggio del “coatto”.

Come il Gallo cedrone, gli eccentrici personaggi cui dà vita Verdone si muovono in un habitat tutto loro e sono il simbolo di un determinato ambiente che costituisce il contesto perfetto per le avventure narrate sa Carlo Verdone e da moltissimi altri artisti prima di lui come ad esempio Nino Manfredi o Alberto Sordi.

Armando Feroci è uno di questi famosissimi personaggi creati dal genio di Carlo Verdone e s’inserisce a pieno titolo in una tradizione che ha costruito una grandissima fortuna, diventando emblema vero e proprio della comicità italiana, in particolare di quella che affonda le proprie radici nella Capitale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI