Lea – Un nuovo giorno quante puntate sono e trama

Lea – Un nuovo giorno: andiamo alla scoperta della nuova fiction di Ra1: quante puntate sono e qual è la trama.

Dopo il successo della seconda stagione di Doc, arriva un altro medical drama su Rai1. La protagonista della nuova serie è Anna Valle, presente anche al Festival di Sanremo per presentare, che veste in panni di Lea Castelli, un’appassionata infermiera pediatrici. Al suo fianco ci saranno Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, che abbiamo già visto al fianco di Anna Valle in La Compagnia del Cigno 2. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio in più sulla nuova fiction.

LEA UN NUOVO GIORNO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Lea – Un nuovo giorno: quanti episodi sono

La nuova fiction esordirà stasera, martedì 8 febbraio, in prima serata su Rai1. La serie si articola in 4 episodi, ognuno da circa 100 minuti, che andranno in onda in altrettante prime serate. Il gran finale è previsto per martedì 1 marzo: vediamo il calendario degli episodi:

Prima puntata: martedì 8 febbraio 2022

Seconda puntata: martedì 15 febbraio 2022

Terza puntata: martedì 22 febbraio 2022

Quarta puntata: martedì 1 marzo 2022

Lea – Un nuovo giorno: la trama

La nuova fiction di casa Rai è ambientata a Ferrara. L’infermiera Lea Castelli torna all’ospedale cittadino dopo un anno di aspettativa, una pausa dovuta alla morte del figlio che portava in grembo. Oltre al trauma della morte prematura del figlio, Lea ha anche scoperto che suo marito Marco (Giorgio Pasotti) la tradiva con la sua migliore amica: la ginecologa Anna (Eleonora Giovanardi).

Lea quindi, appurata la notizia di non poter avere figli, decide di volgere tutta sé stessa alla cura dei piccoli pazienti dell’ospedale, ma si trova a dover lavorare sia con Marco, appena nominato Primario del reparto di Pediatria, che con Anna. Nella vita di Lea però tutto cambia quando arriva Arturo (Mehmet Günsür) e quando Marco le svela di voler tornare con lei.

